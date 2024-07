Polisportiva Valmadrera: presentata la stagione 2024-25

Svelata la prima squadra di calcio guidata da mister Rompani

Premiato Locatelli per i suoi 43 anni tra le file del basket arancione

VALMADRERA – Come ormai tradizione vuole da sette anni a questa parte sono state presentate le attività della Polisportiva Valmadrera in vista della nuova stagione 2024-25. Un anno importante per l’associazione, che ha festeggiato il 50° di fondazione con la tradizionale maglia dell’Olanda del 1974 di Cruyff.

La serata, in collaborazione con Autotorino, si è aperta con il racconto da parte del giornalista Stefano Spreafico, chiamato a dirigere il momento, della storia della Polisportiva.

È stato poi il sindaco Cesare Colombo a ringraziare Polisportiva Valmadrera per l’ impegno a livello sportivo e sociale per i ragazzi del paese e del territorio. Mattia Combi, responsabile della sede di Valmadrera di Autotorino, ha sottolineato come l’azienda si senta partecipe di una realtà che coinvolge centinaia di ragazzi.

A seguire il presidente Alberto De Pellegrin ha evidenziato lo straordinario lavoro dei volontari, oltre 150, per permettere questa attività, e ha sottolineato il ruolo della prima squadra come trainante per tutto il movimento e ha comunicato come le nuove norme obblighino società storiche come il Valmadrera a una documentazione assurda per ogni volontario.

Antonio Rusconi, uno dei fondatori della società, ha ricordato con commozione le due settimane del 50º, con oltre 1200 persone presenti, con ex ragazzi che sono arrivati da Brescia invece che da Ivrea per giocare il torneo delle vecchie glorie e per incontrare compagni di squadra a distanza di trent’anni.

Momento più importante la presentazione della prima squadra con il mister Fabio Rompani, vincitore lo scorso anno del campionato regionale juniores con il Rovagnate, che si è detto contento dell’opportunità di allenare una squadra giovane ma ambiziosa. Il capitano Roberto Redaelli ha sottolineato l’importanza di fare gruppo, concetto ribadito dal forte centrocampista Adama Karamoko.

Poi la presentazione della squadra dei giovanissimi del 2011 che quest’anno avranno sulla maglia lo sponsor Autotorino con Karamoko che vestirà anche i panni di mister, il quale ha spiegato il valore del divertimento che per fortuna alimenta ancora il calcio dei più giovani. Poi è stata la volta degli juniores di Mauro Vassena, una squadra che dopo un buon campionato vuole non solo ripetersi, ma migliorarsi.

Assente Fabio Cardinio, per impegni familiari, da anni responsabile della scuola calcio: è toccato a Greta Anghileri elencare tutte le annate che dal 2017 portano agli allievi, come responsabile del settore giovanile.

Ogni anno in questa occasione vi è la premiazione di uno storico dirigente o allenatore della Polisportiva Valmadrera: quest’ anno è toccato a Antonio Chacho Locatelli, per 43 anni anima del basket arancione. Infine lo stesso Locatelli ha illustrato l’ attività del basket, come Massimo Manzoni quella del volley femminile con l’ importante prima squadra in serie C.