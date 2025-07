Polisportiva Valmadrera, presentata la stagione 2025/2026

Premiato con una targa Ernesto Rusconi, da 50 anni in Polisportiva, prima come allenatore e poi come volontario

VALMADRERA – Presentata la nuova stagione della Polisportiva Valmadrera presso il campo sintetico dell’oratorio di Valmadrera.

E’ stato il sindaco Cesare Colombo a prendere per primo la parola, ringraziando la Polisportiva per il servizio che fa per la Comunità e augurando un grande in bocca al lupo per la nuova stagione. Quindi Don Isidoro Crepaldi ha sottolineato i valori cristiani che devono animare chi fa sport in oratorio, evidenziando che il campo su cui si gioca è speciale per questo motivo.

A seguire è stato il Presidente De Pellegrin a raccontare cosa è oggi la Polisportiva, tra calcio, volley femminile e basket: oltre 500 atleti/e dai 5 anni all’età adulta, quasi 30 squadre iscritte a campionati, 100 volontari a coordinare tutta l’organizzazione. Continuità educativa e sportiva è il primo obiettivo della Polisportiva, per far crescere i ragazzi facendo sport da quando sono piccoli a quando diventano adulti.

Da piccoli ci si diverte e man mano deve entrare la competizione e la professionalità: non c’è selezione, tutti sono accettati, solo nel settore adulto chiaramente pochi riescono poi a giocare in prima categoria nel calcio o in serie C nel volley. Quindi un ringraziamento a tutti i volontari e agli sponsor della Polisportiva, senza i quali non si riuscirebbe a fare tutto questo.

Poi è stata la volta di Fabio Cardinio, ricordato dal presentatore per la sua bravura calcistica quando era capitano del Lecco: Fabio è responsabile della scuola calcio, insegna calcio ai più piccoli con l’aiuto di una decina di allenatori che ha ringraziato. Era presente anche il delegato LND Giuseppe Corti, che ha dato la bella notizia dell’ultima ora che la squadra juniores della Polisportiva Valmadrera farà l’anno prossimo il campionato regionale, grazie al primo posto a pari punti nel campionato provinciale dell’anno scorso.

Quindi è stata presentata la prima squadra di calcio che milita nel campionato di prima categoria con Gabriele Polonioli, nuovo allenatore, che ha garantito tanto lavoro in allenamento e tanto impegno in partita: affrontare il Valmadrera non sarà mai una passeggiata. Poi il capitano Redaelli, affiancato dal bomber Kane, ha sottolineato come già oggi vi è un bel gruppo e i nuovi arrivati daranno quel qualcosa in più che è mancato nella scorsa stagione.

E’ stato quindi il turno del volley femminile, dove il mister della prima squadra che milita in serie C, Matteo Ciuffreda, ha presentato le ragazze, tante le nuove arrivate. Roberto De Capitani, responsabile del volley femminile, ha raccontato la bella realtà che si allena nell’altro oratorio, dove oltre 100 ragazze seguono lo stesso percorso educativo e sportivo del calcio.

In seguito Antonio Locatelli, responsabile del basket, ha presentato le 4 squadre che saranno iscritte ai campionati. Infine Antonio Rusconi, socio fondatore della Polisportiva, ha ringraziato tutti i presenti e ha premiato con una targa Ernesto Rusconi, da 50 anni in Polisportiva, prima come allenatore e poi come volontario.

A condurre la serata il giornalista Fiorenzo Radogna. L’evento è ormai da otto anni sponsorizzato da Autotorino e il responsabile Mattia Combi ha sottolineato nel suo intervento come l’etica e i valori della Polisportiva e della concessionaria vadano di pari passo.