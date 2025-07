Polisportiva Valmadrera. Presentazione ufficiale della stagione sportiva 2025/2026

Presentazione della Prima Squadra e del programma completo per la nuova stagione sportiva

La serata prenderà il via questa sera alle 20:30

VALMADRERA – Presso il campo da calcio in sintetico dell’Oratorio di Valmadrera, si terrà la presentazione ufficiale dell’attività sportiva della Polisportiva C.G. Valmadrera, in collaborazione con Autotorino. Durante la serata, che si svolgerà questa sera alle 20:30, verrà presentata la Prima Squadra di calcio e illustrato il programma completo delle attività previste per la stagione sportiva 2025/2026.

La serata sarà resa possibile grazie al prezioso contributo di Autotorino, partner storico della società valmadrerese, che oggi conta oltre 500 atleti impegnati nelle tre discipline di calcio, basket e pallavolo.

Saranno presentati gli organici della Prima Squadra di calcio, impegnata nel campionato di Prima Categoria FIGC, e della Prima Squadra di volley, che milita nel campionato di Serie C FIPAV.

La serata sarà anche l’occasione per presentare le formazioni del Settore Giovanile di calcio in vista della stagione 2025/2026, insieme alle attività dei settori Basket e Volley, reduci da ottimi risultati nei campionati disputati lo scorso anno.

L’incontro segnerà l’avvio ufficiale della nuova stagione sportiva, in coincidenza con il 52° anniversario della fondazione della Polisportiva Centro Giovanile Valmadrera.