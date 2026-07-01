Polisportiva Valmadrera, serata di presentazione della stagione 2026/2027

Appuntamento venerdì 10 luglio alle 20.30 al campo sintetico dell’Oratorio di Valmadrera
VALMADRERA – La Polisportiva Centro Giovanile Valmadrera si prepara ad alzare il sipario sulla stagione sportiva 2026/2027 con una serata dedicata alla presentazione della prima squadra di calcio e di tutte le attività della società.
L’appuntamento è in programma venerdì 10 luglio, alle 20.30, al campo da calcio in sintetico dell’Oratorio di Valmadrera, in via Bovara 11.
La Polisportiva Centro Giovanile Valmadrera conta oggi oltre 500 atleti impegnati nelle tre discipline praticate: calcio, basket e pallavolo.
Nel corso della serata verrà illustrato l’organico della prima squadra di calcio, impegnata nel campionato di Prima Categoria FIGC, insieme a quello della prima squadra di volley. L’evento rappresenterà inoltre l’occasione per presentare tutte le altre formazioni dei settori calcio, basket e volley che prenderanno parte alla stagione sportiva 2026/2027.
L’incontro sarà quindi un momento di presentazione ufficiale della nuova annata sportiva, rivolto ad atleti, famiglie, sostenitori e a tutti coloro che seguono da vicino l’attività della Polisportiva Centro Giovanile Valmadrera.
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