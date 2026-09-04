Polisportiva Valmadrera, successo per il Summer Camp

Tante proposte differenziate in base all’età dei partecipanti

VALMADRERA – Un risultato importante, che testimonia la crescita dell’iniziativa e la grande partecipazione dei giovani calciatori, coinvolti in giornate pensate non soltanto per migliorare sul campo, ma anche per vivere insieme un’esperienza di sport, condivisione e aggregazione.

Il programma del Summer Camp della Polisportiva Valmadrera ha alternato allenamenti e attività tecniche a giochi, sfide e momenti di competizione, con proposte differenziate in base all’età dei partecipanti. Durante la settimana i ragazzi hanno lavorato sui diversi aspetti del gioco, dalla tecnica individuale alle situazioni di uno contro uno, passando per percezione, scelta, finalizzazione e attività di squadra.

Tra gli appuntamenti più significativi della settimana anche l’attività condotta dallo psicologo dello sport Andrea Fredella, che ha proposto ai ragazzi una sessione dedicata all’allenamento cognitivo e alla psicomotricità, integrando esercizi motori e stimoli cognitivi all’interno dell’attività sportiva. Un’esperienza diversa dal consueto allenamento sul campo, che ha permesso ai partecipanti di lavorare in maniera coinvolgente su coordinazione, attenzione, percezione e capacità di reazione.

Non sono mancati naturalmente i momenti più leggeri, con giochi, sfide e tornei che hanno accompagnato le giornate e contribuito a creare un clima di entusiasmo e condivisione tra ragazzi di età diverse.

Una settimana intensa, resa possibile dal lavoro degli allenatori e di tutte le persone che hanno collaborato all’organizzazione e alla gestione delle attività, conclusa con grande soddisfazione ed entusiasmo.

Terminati i Summer Camp di calcio e pallavolo della Polisportiva Valmadrera, con numeri record in entrambe le discipline, riprende ora l’attività agonistica che conta oltre 25 squadre tra calcio e pallavolo iscritte a campionati FIGC e FIPAV.