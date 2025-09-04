Polisportiva Valmadrera. Torna il 3° Memorial Rita Pozzi e Andrea Rusconi

Cinque squadre in campo

Una giornata di sport, ricordo e condivisione

VALMADRERA – Presso il campo sintetico dell’Oratorio di via Bovara a Valmadrera avrà luogo, domenica 7 settembre, il 3° Memorial Rita Pozzi e Andrea Rusconi, torneo di calcio riservato alla categoria Allievi 2009, organizzato dalla Polisportiva Valmadrera e dalla ASD Grignetta.

Saranno cinque le squadre in campo: Albavilla, Bellagina, Missaglia, Rovinata e Polisportiva Valmadrera, che si contenderanno la vittoria a partire dalle ore 9:30 del mattino, prima con un girone di qualificazione e, nel pomeriggio, con semifinali e finali.

Il torneo è dedicato alla memoria di Rita Pozzi e Andrea Rusconi, genitori prematuramente scomparsi di Riccardo e Federico Rusconi, due giovani calciatori della Polisportiva Valmadrera. Federico parteciperà al torneo anche quest’anno. La famiglia Rusconi risiedeva a Ballabio e Andrea Rusconi era presidente dell’ASD Grignetta, coorganizzatrice dell’evento.

L’iniziativa rientra nel calendario del Mese dello Sport promosso dal Comune di Valmadrera.