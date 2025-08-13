Polisportiva Valmadrera. Torna il torneo “Franco Gargiulo”

Tre squadre in campo per un torneo che celebra sport e memoria
VALMADRERA – Sport, tradizione e memoria si incontrano a Valmadrera in occasione della 33esima edizione del Torneo di calcio “Franco Gargiulo”, organizzato dalla Polisportiva C.G. Valmadrera nell’ambito del “Mese dello Sport” promosso dal Comune.
Il torneo, intitolato alla memoria di Franco Gargiulo, storico primo sponsor della società valmadrerese e titolare del Mobilificio Promessi Sposi, azienda tuttora tra i sostenitori della Polisportiva, vedrà sfidarsi tre formazioni: i padroni di casa della Polisportiva Valmadrera (Prima Categoria), il Lecco Alta e il Mandello (entrambe militanti in Seconda Categoria).
L’appuntamento è fissato per domenica 24 agosto, a partire dalle ore 15, presso il Centro Sportivo Intercomunale Rio Torto.