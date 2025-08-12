Polisportiva Valmadrera. Tutto pronto per la nuova stagione

Un percorso completo, dalla scuola calcio alla Prima Squadra

VALMADRERA – Tra pochi giorni prenderanno il via gli allenamenti della Prima Squadra della Polisportiva Valmadrera, ma tutto è già pronto per la nuova stagione. Si parte dalla scuola calcio, che resterà sotto la guida di Fabio Cardinio, il quale coordinerà un team di circa dieci allenatori.

Sono tre le annate seguite, 2018, 2019 e 2020, per un totale di oltre 50 piccoli calciatori che si alleneranno sul campo sintetico dell’oratorio di Valmadrera. I ragazzi del 2017, seguiti da Morris Rizzetto, parteciperanno al campionato a 5 Primi Calci. Le due annate dei Pulcini a 7, 2016 e 2015, saranno coordinate rispettivamente da Nicola Rastellà ed Edoardo Valagussa, supportati da numerosi allenatori collaboratori.

A seguire, le due annate degli Esordienti a 9, 2014 e 2013, saranno seguite da Nino Rusconi, Filippo Lugli e Biagio Ruberto, supportati da diversi collaboratori. Poi si passa al settore agonistico con le due squadre dei Giovanissimi 2012, guidate da Franco Sarra, Nicolò Nutricati, Gigi Morrillo e altri volontari.

L’altra annata dei Giovanissimi riguarda il 2011, seguita direttamente da due giocatori della prima squadra, Adama Karamoko e Braian Ramadani, insieme ad altri ex calciatori della Polisportiva.

A seguire, gli Allievi saranno seguiti da Adone Negri, supportato da un team di allenatori. Infine, si passa al settore adulti, dove sono già stati annunciati i primi allenatori e i loro staff: Nicolò Negrotti per la Juniores regionale e Gabriele Polonioli per la Prima Categoria. A chiudere l’elenco c’è Denis Facchinetti, allenatore degli OPEN 11 CSI. In sintesi: 15 squadre iscritte ai campionati, oltre 350 atleti e circa 100 volontari tra allenatori e dirigenti.

Il presidente Alberto De Pellegrin sottolinea: “La Polisportiva Valmadrera continua a fare leva sul volontariato, puntando però anche a un’organizzazione efficiente e a una crescita tecnica costante di tutto lo staff, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie. L’obiettivo principale rimane accompagnare gli atleti lungo tutto il loro percorso di crescita sportiva, dalla scuola calcio fino alla prima squadra, e anche per la prossima stagione questo traguardo sarà pienamente raggiunto”.