Polisportiva Valmadrera. Una giornata di sport e memoria con il 3° Memorial Pozzi-Rusconi

Cinque squadre in campo per ricordare Rita Pozzi e Andrea Rusconi

La Bellagina conquista la vittoria

VALMADRERA – Una giornata di sport e forti emozioni quella vissuta all’oratorio di Valmadrera in occasione del Torneo Allievi – 3° Memorial Rita Pozzi e Andrea Rusconi, organizzato dalla Polisportiva Valmadrera in collaborazione con la Grignetta ASD, società di cui Andrea Rusconi era presidente.

Cinque le squadre partecipanti, Albavilla, Bellagina, Missaglia, Rovinata e Valmadrera, che si sono affrontate fin dal mattino in un avvincente girone all’italiana. Le partite, tutte molto equilibrate e combattute, hanno visto emergere i primi verdetti al termine della fase a gironi, con l’Albavilla classificata al 5° posto.

A chiudere la giornata, le due finali: quella per il 3° e 4° posto e quella per il titolo. Entrambe le partite si sono concluse con lo stesso risultato, 3-1. Nella “finalina” ha avuto la meglio la Rovinata sul Missaglia, mentre nella finalissima è stata la Bellagina a imporsi sul Valmadrera, conquistando così il primo posto.

Numerosi i presenti che si sono avvicendati durante l’intera giornata, tra cui il sindaco di Ballabio, Giovanni Bruno Bussola, e Antonio Rusconi, socio fondatore della Polisportiva Valmadrera, tutti accomunati dalla volontà di dimostrare affetto e vicinanza ai giovani atleti Riccardo e Federico Rusconi. Quest’ultimo è anche sceso in campo, difendendo i colori del Valmadrera.

Prima delle premiazioni, ha preso la parola il presidente della Polisportiva Valmadrera, Alberto De Pellegrin, che ha ringraziato la Grignetta per la proficua collaborazione, le squadre partecipanti per l’impegno e la correttezza dimostrata, e gli arbitri per la professionalità con cui hanno diretto gli incontri.

A chiudere gli interventi è stato Nino Rusconi, che ha ringraziato tutti i presenti per aver onorato la memoria dei suoi cari, rivolgendosi infine ai giovani atleti con un messaggio semplice ma profondo: “Crescete con i valori dello sport”.

A chiudere ufficialmente la giornata è stato l’intervento dell’Assessore allo Sport del Comune di Valmadrera, Marcello Butti, che ha voluto ringraziare tutti i presenti, organizzatori e partecipanti, sottolineando la bellezza e il valore sportivo e umano dell’evento.

A seguire, le premiazioni: riconoscimenti alle cinque squadre partecipanti e ai singoli atleti che si sono distinti durante il torneo. Premi speciali sono stati assegnati a: Mattia Lombardizzi (Missaglia) come miglior portiere; Gabriele Bianchi (Rovinata) come capocannoniere; Leone Alberto Bortolotto (Bellagina) come miglior giocatore del torneo.