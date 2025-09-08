Polisportiva Valmadrera. Weekend di preparazione per gli U14 tra ritiri e amichevoli

Due esperienze diverse per i Giovanissimi U14, unite da un obiettivo comune: crescere insieme dentro e fuori dal campo

VALMADRERA – Weekend intenso per i gruppi Giovanissimi U14 della Polisportiva Valmadrera, protagonisti di due esperienze diverse ma ugualmente formative. Il primo gruppo, guidato da mister Morrillo, ha avuto l’opportunità di assistere dal vivo alla partita della Nazionale Italiana contro l’Estonia, disputata allo stadio di Bergamo: un’occasione speciale per vivere da vicino le emozioni di un grande match degli Azzurri.

Il secondo gruppo, seguito da mister Sarra e mister Nutricati, è partito venerdì mattina per un ritiro a Caglio. Dopo gli allenamenti del venerdì pomeriggio e del sabato mattina, i giovani atleti hanno disputato un’amichevole contro i pari età della Pol. 2001, vinta 6-4 dai Valmadreresi. Domenica mattina, seconda amichevole in programma contro la formazione U15 della Giovanile Canzese, terminata 5-3 in favore dei comaschi.

Il prossimo weekend sarà invece il turno delle formazioni U12, guidate da mister Rusconi e mister Lugli, attese anch’esse a Caglio per il loro ritiro stagionale.

Una nota di merito anche per la squadra U15 di mister Karamoko, che ha già svolto il proprio ritiro lo scorso fine settimana.

Il settore giovanile della Polisportiva Valmadrera continua così la preparazione in vista dell’inizio della stagione, con entusiasmo, impegno e tante esperienze sul campo e fuori.