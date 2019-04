Presentata la 15esima edizione del trofeo Dario&Willy

In tantissimi alla serata con il campione Daniel Antonioli

VALMADRERA – Il pubblico delle grandi occasioni ha assistito alla presentazione, venerdì sera presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, del 15esimo Trofeo Dario & Willy, campionato italiano assoluto outdoor di skyrunning, una delle prove comunque più prestigiose della specialità. A guidare la serata la giornalista sportiva Sara Taiocchi, introdotta dal saluto della presidente dell’Osa Valmadrera Laura Valsecchi, che ha ricordato come questa gara rappresenti l’impegno più prestigioso in tutto l’anno per la società con centinaia di volontari lungo il percorso.

Antonio Rusconi, assessore allo sport, ha voluto dedicare un pensiero ai giovani Dario Longhi e William Viola a cui è dedicato il trofeo e alle loro famiglie che da sempre seguono e sostengono questa manifestazione.

A seguire è toccato all’ ospite della serata il palco, ovvero all’ atleta nazionale Daniel Antonioli, specialista di winter triathlon, ovvero il triathlon invernale con mountain bike e sci di fondo, oltre alla corsa, con un palmares di 7 medaglie ai mondiali, 3 agli europei e 11 titoli italiani. Antonioli, che finita la stagione agonistica nazionale, si cimenta anche con successo come skyrunner, dopo i filmati della gara e la presentazione del percorso di quest’ anno che partirà sempre dal Centro Sportivo per arrivare al pratone di Parè, ha promesso una probabile sua partecipazione alla gara del 1 maggio.

Infine sul palco Cristina Isacchi, recente medaglia di bronzo agli Special Olympics ad Abu Dhabi, perchè L’ Osa devolverà 1 euro di ogni iscritto alla società Oltretutto che sostiene gli allenamenti di Cristina e di tanti altri ragazzi.

Appuntamento al 1° Maggio dunque con sport e solidarietà!