Promozione. La fenice Civate riparte dai propri giovani

Giuseppe Di Rienzo guiderà i biancoverdi nella nuova stagione

Il presidente Secomandi: “Il nostro obiettivo rimane la salvezza ma puntiamo a migliorarci”

CIVATE – La favola dell’Asd Civate si è concretizzata con la salvezza ottenuta al debutto nel campionato di Promozione, il 7 aprile 2025, a due giornate dal termine della stagione. Una stagione che non era iniziata nel migliore dei modi infatti, dopo i primi sei turni la squadra allenata da mister Guadagno aveva raccolto solo due punti e molti la davano già per spacciata.

Poi, però, qualcosa è cambiato ed è iniziata una lenta e progressiva risalita fino alla conquista del 14° posto finale a quota 37 punti, non molti ma sufficienti per non finire nella gabbia dei play-out.

Le fenici si approcciano, ora, ad una nuova stagione in Promozione dopo un’estate a dir poco travagliata come racconta il presidente Marco Secomandi: “Dopo le dimissioni di Guadagno, abbiamo rischiato che non si facesse più la squadra perché sono rimasto solo quattro giocatori, gli unici che credevano ancora nella società. Molti ragazzi, infatti, volevano smettere o cambiare squadra non sapendo chi sarebbe arrivato al suo posto”.

“Perciò, preso dal rammarico, ero sul punto di chiudere, poi però ho chiamato Giuseppe Di Rienzo che nonostante avesse già preso rapporti con un’altra società mi ha convinto a rimanere infondendo in me nuova fiducia. Lui sarebbe diventato il nuovo tecnico della prima squadra e i ragazzi che volevano andarsene hanno cambiato idea sposando così un nuovo progetto”.

“Dai quattro iniziali di giugno, ora siamo in 25 e siamo pronti ad iniziare una nuova stagione con l’obiettivo, in primis, di mantenere la categoria e provare a migliorarci senza patire fino all’ultimo come nell’annata passata”.

La rosa dei 25 è composta da 11 ragazzi che provengono da altre società sportive: Emmanuel Bakal punta camerunese ex Calolziocorte, Christian Ferré centrocampista del 2003 proveniente dal Galbiate, Riccardo Colombo fantasista ex Calolziocorte, Bruno Tentori, centrocampista ex GrentArcadia. Altri due giovani centrocampisti classe 2005 sono Giovanni Ravasio e Marco Castelnovo.

Arrivati in rosa anche un nuovo portiere del 2006 Samuel Butta, la punta Riccardo Aiello, il mediano Carlo Dodesini, e i difensori Leonardo Sozzi e Patrick Vidoni. Mentre i giovani saliti dalla Juniores sono: Andrea Ajello, Gabriele Di Rienzo, Filippo Marioni, Mattia Mauri e Leonard Demaj.

Il presidente Secomandi spiega i motivi delle frizioni con l’ex mister Guadagno: “Il rapporto si è interrotto per due visioni diverse, lui voleva portare giocatori da Como a Lecco. Mentre, io volevo che mi tirasse su un po’ di juniores. Sia per dare fiducia ad una società come questa che deve coltivare i propri giovani in casa, sia perché la juniores ha ottenuto un ottimo piazzamento l’anno scorso”.

“Allora la scelta è stata quella di puntare su un allenatore che parla il linguaggio dei giovani: Giuseppe Di Rienzo. Lui è qui con noi da nove anni, aveva iniziato come allenatore dell’Accademia Aquilotti e da tre anni allenava la Juniores. Inoltre, è un ragazzo di merito avendo il tesserino Uefa B e avendo ottenuto la promozione dalla juniores provinciale a quella regionale. Per di più le sue doti umane sono davvero di alto valore”.

“Siamo una società umile – conclude il presidente del Civate – non abbiamo nessuno dietro che ci sostiene. Il Comune ci sta dando una mano col campo, hanno messo la sabbia e diserbato, poi in settimana faranno la semina. Di conseguenza andremo ad allenarci al Baselone e le prime partite di Coppa le giocheremo a Briosco, il 6 con la Juniores e il 7 con la prima”.

“Siamo la Cenerentola della categoria. In sessant’anni di storia del Civate, nessuno era mai andato in Promozione. È bellissima l’idea che siamo stati i primi a portare la squadra a questo livello anche con risorse economiche limitate rispetto ad altre formazioni della stessa categoria. Questo dev’essere motivo di orgoglio per noi come società, per i ragazzi e per tutti i nostri tifosi”.

La stagione è alle porte e anche il nuovo mister Giuseppe Di Rienzo ha un chiaro obiettivo in testa: “L’idea è quella di ottenere di nuovo la salvezza, siamo una squadra che è stata rifondata quasi completamente da zero. I più maturi sono i due difensori centrali, per il resto sono tutti giovani e tanti provengono dalla Juniores che ho allenato fino all’anno scorso. Speriamo che si confermino allo stesso livello anche in questa stagione. Di solito giochiamo con il 4-3-3 ma sono flessibile nel modificarlo al momento giusto, a seconda delle necessità”.

La formazione biancoverde scenderà in campo per il primo turno di Coppa Italia di categoria il 7 settembre contro l’Olympic Morbegno a Briosco. Poi, il campionato inizierà il 14 settembre in casa contro il Rovellasca.