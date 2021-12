Regali natalizi ai piccoli atleti della Polisportiva Valmadrera

Festa durante l’ultimo allenamento del 2021 per i piccoli atleti della Polisportiva

VALMADRERA – Ultimo allenamento di quest’anno per le piccole atlete ed i piccoli atleti della Polisportiva Valmadrera iscritte al Mini Volley o iscritti alla Scuola Calcio.

Nel rispetto della normativa anti covid non è stato possibile organizzare la solita festa natalizia presso il cinema Artesfera e così si è festeggiato in occasione di questo ultimo allenamento. Gli allenatori hanno consegnato un regalo ad ogni bimbo/a e si è fatto una piccola merenda con panettone, pandoro e bibite. Grande felicità e allegria per i 45 bambini iscritti alla Scuola Calcio e per le oltre 20 bambine iscritte al Mini Volley.

“La Polisportiva Valmadrera coglie l’occasione per augurare a tutti i suoi atleti, dirigenti, collaboratori e amici buone feste e buon anno!”.