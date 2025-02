Vela. Regata Zonale classi Ilca 4 – 6 – 7, spettacolare sfida nelle acque di Parè

In una ventosa e splendida giornata di sole la prima prova di campionato zonale organizzata dal Circolo Velico Tivano

Tripodi (Cv Bellano) trionfa in rimonta nella classe Ilca 4, primo posto per Caresani (Av Alto Verbano) nella classe Ilca 6. Vittoria in solitaria per Bertacchi (Cv Bellano) nell’Ilca 7

VALMADRERA – Un regata double face la prima prova del campionato zonale delle classi Ilca 4 – 6 – 7, organizzata dal Circolo Velico Tivano di Valmadrera nel weekend di inizio febbraio. Acqua e vento il sabato, sole e bel Tivano da nord la domenica, per un totale di cinque prove disputate nelle acque di Parè.

Nella classe Ilca 4, al via con 35 partecipanti, Edoardo Tripodi (Cv Bellano) rimonta dal quinto al primo posto con tre prove vinte su tre nella domenica – dimostrandosi il più forte in condizioni di vento più sostenuto – aggiudicandosi così la classifica overall e staccando di tre punti il compagno di squadra Alessio Nessi, vincitore qui lo scorso anno e al primo posto dopo la prima giornata. Al terzo posto Giovanni Balestreri (Orza Minore), autore di due secondi posti la domenica che gli hanno permesso di guadagnare una posizione e salire così sul podio. Appena sotto si piazza invece Alessandro Verani (Cv Tivano), vincitore di una prova il sabato. Gli altri piazzamenti nella classe degli atleti del Cv Tivano sono stati il 19esimo posto di Giovanni Panza e il 22esimo posto Ottavio Ghetti.

Nella classe Ilca 6, la più numerosa con 43 partecipanti iscritti, il primo posto è andato a Ludovico Maria Caresani (Av Alto Verbano), anche se a pari merito, con 9 punti, con il secondo classificato Federico Menzio (Orza Minore). La differenza non sta tanto nelle due vittorie parziali del primo contro i tre secondi posti del secondo, quanto nelle macchinose regole Fiv che decidono gli arrivi a pari punti. Terzo classificato Martino Colombo (Av Alto Verbano) anch’egli vincitore di una prova parziale il sabato. Tra i primi 10 arrivati, per il Cv Tivano si piazzano all’ottavo posto Tommaso Ghetti e al nono Matteo Baisini.

Classifica “singolare” infine nell’Ilca 7, visto che alla partenza si è presentato un solo partecipante su due iscritti: Luca Bertacchi (Cv Bellano), automaticamente vincitore di classe sebbene abbia concluso soltanto due prove.

Oltre ai premi per le classifiche assolute, consegnati dal Presidente della XV Zona Fiv, Davide Ponti, sono stati premiati anche i migliori Under 16 maschile e femminile nell’Ilca 4, rispettivamente Andrea Folli Van Dong (Av Alto Verbano) e Margherita Giannantonio (Cv Bellano); Under 17, Under 19 maschile, Under 21 femminile e Master (Over 30) nell’Ilca 6, rispettivamente Alessandro Matias Rizzo (Av Alto Verbano), Ludovico Maria Caresani (Av Alto Verbano), Aurora Pani (Cv Tivano) – con al secondo posto Denise Frigerio (Cv Tivano) – e Tommaso Ghetti (Cv Tivano).

Ottima la conduzione del Comitato di Regata presieduto dall’Ufficiale di regata Marco Pantaleoni e composto da Walter Ghezzi, Claudio Maza, Fernando Del Parigi e Lorenzo Crippa, mentre ha avuto poco da fare, grazie alla correttezza di tutti i regatanti, il Comitato delle Proteste, presieduto da Patrizio Vitillo e composto da Augusto Genesio e Paolo Longhi, coadiuvati dal giudice in acqua per la regola 42, Roberto Pocaterra.