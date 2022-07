Rinnovato l’accordo tra Starlight Valmadrera e Dogana Vecchia

Le maglie della formazione femminile porteranno il marchio Dogana Vecchia anche nella stagione 2022/2023

Pino Scelfo: “In un momento così difficile trovare aziende che rimangano nel nostro settore, non può che essere motivo di soddisfazione ed orgoglio, nonché di gratitudine”

VALMADRERA – Il marchio Dogana Vecchia Starlight Valmadrera appoggerà la compagine cestistica femminile della Starlight Valmadrera anche per la stagione 2022/2023.

Dogana Vecchia Starlight è un’importante azienda attiva nel campo della ristorazione da circa 35 anni, in particolare opera a Civate dal 2004. “Credo fortemente nel progetto Starlight- afferma Cristian Caiola– e nei suoi collaboratori. Una società che dimostra grande professionalità e serietà, rimarcando il loro impegno nel mondo del settore giovanile”.

Starlight Valmadrera è una formazione impegnata nel campionato di Serie B, molto attiva nel settore giovanile e impegnata nelle questioni sociali.

“Conosco bene l’azienda e il suo proprietario- parla Pino Scelfo, il presidente della Starlight– ero certo che potesse nascere qualcosa di importante. Noi lavoriamo con serietà per mettere in evidenza il nostro progetto, la nostra attività e per mettere in primo piano anche i nostri sponsor”.