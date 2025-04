Rotelle. Prova gratuita per il Sala Galbiate il 30 aprile

Si svolgerà in piazza del mercato a Valmadrera

“Vogliamo far crescere il nostro gruppo di agonisti e non agonisti”

GALBIATE – Un’occasione unica per poter provare gratuitamente un nuovo sport. Il Sala Galbiate ha deciso di organizzare una prova gratuita per il corso di pattinaggio che organizzerà il prossimo mese nella piazza del mercato di Valmadrera.

L’open day – aperto a maschi e femmine, a partire dai cinque anni – si svolgerà proprio nella piazza valmadrerese, mercoledì 30 aprile a partire dalle 18.30. Dal mercoledì successivo partirà il corso di avviamento al pattinaggio, composto da 5 lezioni di un’ora cadauna, che terminerà il 4 giugno. Il costo complessivo è di 60 euro.

“Abbiamo richiesto dopo diversi anni la disponibilità di utilizzare la piazza del mercato di Valmadrera, quindi sfruttiamo questa possibilità per cercare di far crescere il nostro gruppo, sia nella parte agonistica che non agonistica” dichiara la dirigente Serena Ronchetti.

Per informazioni ulteriori si possono chiamare Alessia (331.30.44.222) e Salvatore (339.327.80.45).