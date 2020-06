Serie B, basket femminile. Starlight Valmadrera conferma Bassani e Mandonico

VALMADRERA – Altre conferme, per la seconda stagione in casa Starlight Valmadrera, si tratta di Silvia Bassani e Stefania Mandonico, due cestiste di qualità capaci di portare esperienza e carattere per la Serie B che si dovrà affrontare la prossima stagione 2020/21.

“Inutile dire che dispiace moltissimo non aver finito il campionato”, commenta Silvia “Basa” Bassani, miglior realizzatrice del campionato di serie C con ben 354 punti e una media 17,7 punti a partita.

“Mi dispiace – prosegue – soprattutto per i risultati che avevamo ottenuto e per non aver giocato la parte della stagione che conta. Ce lo meritavamo indipendentemente da quello che sarebbe stato il risultato finale. Per la prossima stagione spero di poter disputare un buon campionato di serie B. Mi manca questa categoria e non vedo l’ora di giocarci ancora, soprattutto per ritrovare avversarie che sono diventate amiche. Io ci metterò tutto l’impegno e tutta la grinta che ho messo quest’anno e credo che anche le mie compagne e la società saranno pronti e carichi per questa nuova avventura. In questo primo anno a Valmadrera mi sono trovata molto bene, mi è stata data fin da subito molta fiducia che spero sia riconfermata per il prossimo anno!”.

Sulla stessa linea riguardo il campionato terminato improvvisamente è Stefania Mandonico: “Sono molto contenta della riconferma e di poter giocare ancora per questa società e con questa squadra. Abbiamo fatto una grande stagione che purtroppo si è interrotta prima del previsto togliendoci il gusto di guadagnarci sul campo la promozione in serie B, che era il nostro obiettivo sin dall’inizio. Non vediamo l’ora di tornare in campo per provare a dimostrare che ci siamo meritate questa promozione. Sarà sicuramente un campionato tosto ma la società si sta attrezzando con qualche nuovo innesto, ci faremo trovare pronte”.

La Starlight valmadrera, non può nascondere le sue ambizioni, nella prossima stagione come conferma il presidente Pino Scelfo: “Dopo queste riconferme in comune accordo con il coach Colombo, il nostro DS Massimo Adobati ci stiamo muovendo con cinque acquisti importanti, mirati, che andranno a ricoprire i ruoli richiesti dal coach. Penso di chiudere il roster a breve entro 15 giorni, già con alcune atlete si sono raggiunti gli accordi e concluse le trattative e non resta che l’annuncio. Sono fiducioso di poter fare una squadra di Senior preparate tecnicamente ed esperte, ma anche giovani e di talento. Infatti stiamo inserendo esperienza dalla categoria in cui giocheremo e non resta che attendere la rosa completa”.