Sev Valmadrera. A Milano la terz’ultima prova del campionato sociale

Folta rappresentanza della Sev al Trofeo Montestella

Il 17 novembre gran finale con la tradizionale gara al rifugio Sev

LECCO – Una giornata stupenda ha fatto da cornice al 17° Trofeo Montestella, andato in scena domenica 27 ottobre all’interno del Parco di Trenno a Milano, su di un percorso nuovissimo completamente immerso nel verde, ma praticamente tutto su fondo asfaltato.

Tra gli oltre 400 partecipanti, a tenere alto l’onore delle rappresentanze Lecchesi ci ha pensato l’Atletica Sev di Valmadrera, che si è presentata numerosa all’appuntamento con la storica gara milanese, nonché terzultima prova del proprio campionato sociale.

A spuntarla Stefano Caimi, 23° assoluto e 2° nella categoria SM40. Alle sue spalle Massimo Colombo (93°), Romano Gilardi (101°), Alessandro Muoio (118°), Giorgio Bonacina (137°), Giuseppe Fascendini (145°), Maurizio Invernizzi (215°), Giovanni Civillini (219°), Vincenzo Fuoco (235°) e Italo Thaler (241°). Ottima prova delle sorelle Gilardi con Silvia 2^ nella categoria SF40 e l’irriducibile Daniela 4^ nella categoria SF50.

Appuntamento ora, per la penultima prova del campionato sociale, a domenica 3 novembre alla Maggianico-Camposecco-Maggianico. Grande chiusura il 17 novembre, con la gara sociale al Rifugio Sev a Pianezzo. Occasione quest’anno per ricordare un amico scomparso di recente, la gara prenderà il via da Oneda (Valbrona) e percorrerà tutta la carrozzabile che raggiunge il rifugio. Partecipazione gratuita e possibilità di pranzo in quota completeranno la giornata di festa.