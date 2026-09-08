SeVertical, manca sempre meno: sabato a Valmadrera la terza edizione

Partenza alle 14 dal Parco Leopardi e arrivo a Pianezzo. In programma gara competitiva e non competitiva

5 chilometri e 1.000 metri di dislivello fino al Rifugio SEV. Nel 2025 vinsero Stefano Roncareggi e Debora Benedetti

VALMADRERA – Mancano pochi giorni alla SeVertical, la sfida che da Valmadrera porta fino al Rifugio SEV di Pianezzo: cinque chilometri, mille metri di dislivello positivo e una salita che, metro dopo metro, lascia il paese alle spalle per salire in vetta alla montagna. L’appuntamento è per sabato 12 settembre con la terza edizione della vertical Valmadrera-Pianezzo organizzata dalla ASD SEV di Valmadrera, della quale LeccoNotizie è media partner.

Dopo il debutto del 2024 e la seconda edizione dello scorso anno, la manifestazione torna con una novità importante: la partenza sarà fissata al Parco Leopardi, mentre il traguardo rimarrà al Rifugio SEV, in località Pianezzo di Valbrona. Il via è previsto alle 14 sia per la prova competitiva sia per quella non competitiva.

Il percorso misura 5 chilometri con 1.000 metri di dislivello positivo e propone fondi differenti, dall’asfalto al ciottolato fino al sentiero sterrato e sassoso. Si partirà dal Parco Leopardi, a circa 240 metri di quota. Superato il primo tratto nel centro abitato, gli atleti saliranno verso la Cappelletta Vars, a 385 metri, per poi imboccare il sentiero numero 7. Da qui la gara entrerà nella sua dimensione più propriamente montana. Il primo passaggio significativo sarà alla Fontana di Sambrosera, a circa 716 metri, dove sarà predisposto un punto di ristoro. Poi ancora salita verso la Bocchetta di Moregge, a quota 1.110 metri, prima dell’ultimo sforzo che condurrà ai 1.276 metri del Rifugio SEV. Una distanza contenuta, dunque, ma un dislivello che non concede molte occasioni per rifiatare.

La SeVertical manterrà la doppia formula, offrendo spazio sia agli agonisti sia a chi desidera vivere la salita senza l’assillo del cronometro. Per partecipare alla competitiva è necessario essere maggiorenni e possedere il certificato medico sportivo agonistico o ad elevato impegno cardiovascolare.

La non competitiva è invece aperta a tutti. La quota prevista è di 15 euro per i maggiorenni e di 5 euro per i minorenni. Le iscrizioni online attraverso Kronoman resteranno aperte fino a giovedì 10 settembre alle 24, salvo il raggiungimento anticipato del tetto massimo fissato a 300 partecipanti. Sarà possibile iscriversi anche venerdì 11 settembre nella sede SEV e il giorno della gara fino alle 13.30.

Il ritiro di pettorale e pacco gara sarà possibile venerdì 11 settembre dalle 17.30 alle 20.30, nella sede della SEV in via Cavour 12 a Valmadrera. Sabato le operazioni proseguiranno direttamente al Parco Leopardi dalle 9.30 alle 13.30.

Tra i prodotti contenuti nel pacco gara sono annunciati uno zainetto SeVertical, un buono per un trattamento fisioterapico, birra, salame, cioccolato, buoni sconto e altri omaggi. All’arrivo saranno inoltre disponibili massaggi per gli atleti. L’organizzazione garantirà anche il trasporto delle borse dalla partenza al Rifugio SEV, purché vengano consegnate entro le 13.30. In quota non saranno presenti docce e spogliatoi, ma sarà possibile utilizzare i servizi del rifugio per cambiarsi e rinfrescarsi.

La formazione della griglia è prevista alle 13.45 e alle 14 scatteranno insieme competitiva e non competitiva. I primi concorrenti sono attesi a Pianezzo indicativamente intorno alle 14.40, mentre la chiusura degli arrivi è fissata alle 16.

Subito dopo sarà il momento delle premiazioni, previste dalle 16.15. La SeVertical non sarà però soltanto cronometro e fatica. Alla partenza è annunciata la presenza di Enzino Fargetta di Radio Deejay, mentre al Rifugio SEV sarà lo speaker Cine ad accompagnare l’arrivo degli atleti e il pomeriggio in quota.

Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne della classifica assoluta. Ai vincitori assoluti maschile e femminile verrà inoltre consegnata una medaglia d’oro in memoria di Simona Tarso e Carla Fumagalli. Riconoscimenti anche per i primi delle categorie 18-29, 30-39, 40-49, 50-59 e over 60, oltre al primo minorenne, al partecipante più giovane e a quello più anziano. Non mancheranno infine premi a estrazione abbinati ai pettorali.

Roncareggi e Benedetti i vincitori del 2025

La terza edizione riparte dai risultati dello scorso anno, quando nonostante condizioni meteorologiche poco favorevoli furono 115 gli atleti capaci di raggiungere il traguardo. A imporsi tra gli uomini fu Stefano Roncareggi, della Sportiva Valbronese, autore anche del nuovo record maschile in 41’03”1. Secondo posto per Stefano Tavola dei Falchi Lecco in 41’17”2, mentre Stefano Butti dell’Osa, vincitore della prima edizione, completò il podio in 43’07”.

Tra le donne il successo andò a Debora Benedetti, del Team Pasturo, in 53’07”3, davanti a Marta Rusconi dei Falchi Lecco e Anna Fumagalli del GS Mario Corti.

La manifestazione è organizzata dalla ASD SEV, con il sostegno del Comune di Valmadrera e la collaborazione, tra gli altri, di Croce Rossa Italiana, Soccorso Alpino e Consulta dello Sport.