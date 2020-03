Skyrace. L’Osa Valmadrera annulla la Dario & Willy del 1° Maggio

“L’abbiamo fatto con grande dispiacere, ma con senso di responsabilità”

Gli organizzatori provvederanno a restituire la quota di iscrizione agli atleti già iscritti

VALMADRERA – A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, l’Osa Valmadrera ha comunicato, attraverso una nota stampa, l’annullamento della Dario & Willy la tradizionale skyrace con partenza e arrivo a Valmadrera, quest’anno 1^ prova del circuito La Sportiva.

“Con grande dispiacere, ma con un forte senso di responsabilità abbiamo deciso di annullare il Trofeo Dario & Willy in programma per il 1° Maggio – fanno sapere gli organizzatori dell’Osa – Tenendo in forte considerazione questa pandemia che ha colpito la nostra comunità, la nostra nazione, il mondo intero ci sentiamo in dovere di pensare per prima cosa alla salute e sicurezza degli atleti.

In base alle nuove normative in continua evoluzione non riusciremo sicuramente a garantire e a rispettare quegli standard di qualità e sicurezza che da sempre hanno caratterizzato la nostra manifestazione”.

Quindi proseguono: “Pertanto con grande rammarico, ma certi di incontrare la vostra comprensione e il vostro supporto comunichiamo che il Trofeo Dario e Willy 2020 è ufficialmente annullato. Ringraziamo i nostri sponsor e gli atleti che hanno già effettuato l’iscrizione e possiamo garantire fin da ora che provvederemo alla restituzione della quota. Vi aspettiamo per l’edizione 2021. E in questo momento più che mai #IORESTOACASA“.