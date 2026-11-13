Skyrunning, Lecco domina in Italia: OSA Valmadrera prima, Falchi secondi

Team Pasturo e Gruppo Sportivo Mario Corti completano il poker lecchese nella classifica FISKY 2026

Non soltanto risultati sportivi, ma anche aggregazione, crescita e formazione. Le quattro società lecchesi rappresentano un’eccellenza nazionale nella corsa in montagna e un patrimonio per il territorio

LECCO – Quattro società lecchesi tra le migliori dieci d’Italia. È il dato che più di ogni altro racconta la forza e la vitalità del movimento della corsa in montagna sul nostro territorio. La classifica FISKY (Federazione Italiana Skyrunning) per società 2026 certifica un’eccellenza che va ben oltre i singoli risultati agonistici: a conquistare il primo posto è l’OSA Valmadrera, seguita dai Falchi Lecco secondi, mentre anche Team Pasturo e Gruppo Sportivo Mario Corti trovano spazio tra le prime dieci realtà nazionali rispettivamente al 5° e 10° posto.

Un risultato di grande prestigio per il territorio lecchese, da sempre particolarmente legato alla montagna e alle discipline che la vivono attraverso lo sport. Una tradizione che continua a rinnovarsi grazie al lavoro delle società, alla passione dei dirigenti e degli allenatori e, soprattutto, all’impegno degli atleti, dai più giovani a quelli di maggiore esperienza.

L’OSA Valmadrera sul tetto d’Italia

È l’OSA Valmadrera a salire sul gradino più alto del podio, coronando una stagione che premia il lavoro portato avanti dalla società e la capacità di coinvolgere un numero importante di atleti. Un successo che assume ancora più valore considerando la crescita del gruppo anche sotto il profilo agonistico, con giovani che condividono allenamenti, trasferte e competizioni.

Il presidente Domenico Rusconi accoglie con grande emozione il primo posto conquistato dall’OSA Valmadrera, un risultato che, ammette, è andato oltre le aspettative della vigilia.

“È un risultato che non ci aspettavamo e che ci riempie di orgoglio. Lo accogliamo con grande soddisfazione e fiducia, come uno stimolo per guardare alla prossima stagione con entusiasmo. La nostra società nel settore della corsa conta circa 130 atleti che partecipano alle gare e che, con il loro impegno, hanno contribuito a raggiungere questo traguardo”.

Un successo che, per Rusconi, non può essere letto soltanto attraverso i risultati agonistici. Il valore più importante resta quello umano e aggregativo, che rappresenta il fondamento dell’attività dell’OSA. “Al di là del risultato sportivo, per noi è fondamentale soprattutto l’aspetto umano: creare un gruppo, condividere esperienze e stare insieme – sottolinea – È questa la finalità principale della nostra attività”.

Il presidente rivolge quindi un ringraziamento a chi lavora quotidianamente dietro le quinte per rendere possibile la partecipazione degli atleti alle competizioni. “Voglio ringraziare in particolare Gigi Rusconi, responsabile del settore corse, che dedica tantissimo tempo ed energie alla pianificazione delle attività e al supporto degli atleti. Un ringraziamento va naturalmente anche a tutti i nostri atleti e ai soci dell’OSA, una realtà che conta circa 1.800 iscritti e propone numerose attività”.

Una dimensione associativa ampia, che riflette la filosofia della società e la volontà di rendere lo sport accessibile a tutti, con un legame particolare con l’ambiente montano. “Il nostro motto è dare a tutti la possibilità di praticare sport all’aria aperta, con un’attenzione particolare alle discipline legate alla montagna”.

Infine, Rusconi non nasconde l’emozione per un traguardo che rappresenta il riconoscimento di un percorso condiviso. “Questo risultato mi ha emozionato profondamente, tanto che non nascondo di essermi commosso”.

I Falchi Lecco secondi: “Un grande orgoglio vedere quattro società lecchesi nella top ten”

Alle spalle dell’OSA Valmadrera si piazzano i Falchi Lecco, vincitori della classifica nella passata stagione. Un secondo posto che conferma la società ai vertici nazionali, nonostante un’annata nella quale le priorità agonistiche sono state distribuite su più fronti.

“La soddisfazione c’è sicuramente – commenta Filippo Ugolini, presidente dell’ASD Falchi Lecco – È ovvio che ci sia anche un po’ di rammarico, perché la doppietta (i Falchi si sono classificati al primo posto nel 2025, ndr) poteva starci ed era anche alla nostra portata. Allo stesso tempo, però, è giusto che sia andata così. Questo risultato ci riporta anche con i piedi per terra e può rappresentare uno stimolo in più per impegnarci ancora maggiormente il prossimo anno”.

Ugolini spiega anche le ragioni di una stagione impostata diversamente rispetto alla precedente. “Se lo scorso anno uno degli obiettivi principali era vincere la Coppa Italia FISKY, quest’anno la classifica per società è stata, passatemi il termine, più marginale. Abbiamo voluto concentrarci anche sui campionati italiani FIDAL: siamo stati a Primiero per il Campionato italiano di trail corto, abbiamo partecipato al Campionato italiano a staffette e ci siamo messi alla prova anche in competizioni come UTMB. Non si può fare tutto e abbiamo dovuto compiere delle scelte. Questo spiega anche perché abbiamo totalizzato circa 1.200 punti in meno rispetto all’anno scorso”.

Il secondo posto non cancella dunque la soddisfazione per una stagione vissuta attraverso esperienze e obiettivi differenti. E proprio Ugolini sottolinea il valore delle altre società del territorio, a cominciare dalla vincitrice.

“Onore all’OSA Valmadrera. Oltre ai numeri importanti che conosciamo da anni, stanno crescendo anche dal punto di vista competitivo. Hanno un bel gruppo di giovani che si ritrova, si allena e partecipa insieme a trasferte e gare. Quest’anno abbiamo avuto modo di condividere alcune esperienze e trasferte e abbiamo potuto apprezzarne il valore e la competitività. Complimenti a loro”.

Parole di stima anche per il Team Pasturo, presenza ormai consolidata ai vertici nazionali, e per il Gruppo Sportivo Mario Corti, realtà più giovane ma in forte crescita.

“Il Team Pasturo è sempre presente tra le prime dieci ormai da qualche anno. È una società amica da tanto tempo e siamo contenti di vederla ottenere questi risultati: se lo merita. Il Gruppo Sportivo Mario Corti, invece, si è affacciato da meno tempo a questo ambiente, ma secondo me sta facendo un lavoro davvero ottimo. Paolo Corti e tutto il suo gruppo hanno creato un bellissimo ambiente, numeroso e partecipato, che pian piano sta diventando anche competitivo. È un risultato che meritano”.

Ugolini sintetizza infine il significato di questo risultato collettivo: “È davvero motivo di grande orgoglio vedere quattro società lecchesi tra le prime dieci d’Italia. Questo è un grande orgoglio da parte di tutti noi”.

Team Pasturo e Gruppo Sportivo Mario Corti: un movimento che cresce

Nella graduatoria nazionale trovano spazio anche il Team Pasturo e il Gruppo Sportivo Mario Corti, completando un poker di società lecchesi che rappresenta un motivo di particolare orgoglio per tutto il territorio.

Il Team Pasturo è ormai una presenza consolidata tra le migliori realtà italiane dello skyrunning. Una continuità che testimonia la solidità del progetto sportivo e il lavoro svolto negli anni per mantenersi competitivo a livello nazionale.

Il presidente Alberto Zaccagni sottolinea il valore di un risultato che premia soprattutto il lavoro svolto con le nuove generazioni.

“È una grande soddisfazione: si tratta del nostro miglior risultato dal 2023, anno in cui è stata istituita questa classifica. Un piazzamento che dà valore al percorso avviato già dalla scorsa stagione, con Alessio Maroni, responsabile tecnico del settore giovanile, al quale abbiamo affidato il compito di seguire e sostenere i ragazzi nella crescita nella corsa in montagna”.

Un risultato che, pur riconoscendo il contributo di tutti gli atleti, assume un significato particolare per lo sviluppo del movimento giovanile. “Naturalmente non vogliamo togliere merito agli atleti più grandi, ma questa classifica ci dà una soddisfazione particolare perché testimonia la crescita dei giovani. Con Alessio stiamo dedicando sempre maggiore attenzione alla corsa in montagna, affiancandola al tradizionale lavoro su pista”.

Un altro aspetto importante è la costruzione di un gruppo che possa condividere non soltanto le competizioni, ma anche la quotidianità degli allenamenti. “Il gruppo è fondamentale, nel senso più ampio del termine. Come Team abbiamo iniziato a organizzare anche alcuni allenamenti insieme. Per ora gli incontri sono sporadici, anche perché diversi atleti arrivano dalla Brianza, ma rappresentano comunque un primo passo importante”.

In questa direzione si inserisce anche il camp estivo organizzato a Isolaccia, un’esperienza nuova per la società che ha riscosso un riscontro molto positivo. “Abbiamo trascorso una settimana insieme, durante la quale i ragazzi si sono allenati, divertiti e hanno avuto modo di stare in gruppo. I commenti sono stati più che entusiastici. Era la nostra prima esperienza di questo tipo ed è andata molto bene, anche grazie alla professionalità di Alessio, che è un tecnico federale di quarto livello CONI e porta con sé una grande esperienza. Sicuramente riproporremo l’iniziativa”.

Il Team può contare nel 2026 su quasi 200 tesserati nel settore dell’atletica. Zaccagni conclude con un ringraziamento a chi contribuisce alla crescita della società: “Un grazie va ad Alessio Maroni, a tutti gli atleti e anche al mio vicepresidente Paolo Colombo. C’è poi una soddisfazione ulteriore nel vedere il movimento lecchese crescere e ottenere risultati di questo livello: è un segnale importante per tutto il nostro territorio”.

Accanto alle realtà più consolidate si fa strada anche il Gruppo Sportivo Mario Corti, protagonista di una crescita che passa dalla partecipazione e dalla capacità di costruire un gruppo numeroso e affiatato.

Il presidente Paolo Corti accoglie con grande soddisfazione il risultato del Gruppo Sportivo Mario Corti, sottolineando come il piazzamento nella top ten nazionale rappresenti un traguardo importante per una realtà che si è affacciata al mondo della corsa in montagna soltanto quattro anni fa.

“È un bel risultato per tutto il movimento lecchese e fa davvero piacere. OSA Valmadrera e Falchi Lecco sono ormai delle certezze, mentre per noi, che siamo presenti in questo ambiente da appena quattro anni, si tratta di un successo e di una grandissima soddisfazione. Siamo partiti con una ventina di persone e oggi siamo arrivati a circa 130 tesserati. In questo percorso ci siamo tolti belle soddisfazioni e abbiamo ottenuto risultati importanti”.

Un traguardo costruito grazie al contributo dell’intero gruppo, con atleti capaci di distinguersi nelle diverse competizioni. Tra questi anche la giovane Martina Pozzi, ma Corti tiene a sottolineare soprattutto il valore del lavoro collettivo. “Il merito è di tutta la squadra – spiega – con una presenza diffusa sui diversi campi gara. Abbiamo raccolto un bel bottino di punti e, sinceramente, non ci saremmo mai aspettati di raggiungere un piazzamento di questo livello. Siamo molto orgogliosi”.

Per il presidente, tuttavia, il risultato agonistico non è il primo obiettivo della società. La priorità resta quella di creare un ambiente nel quale le persone possano incontrarsi, condividere la passione per la montagna e vivere lo sport senza pressioni. “Siamo soprattutto un gruppo di atleti amatoriali e l’obiettivo principale è l’aggregazione – spiega – L’agonismo viene quasi di conseguenza e, quando arrivano i risultati, naturalmente fa piacere. La corsa in montagna è uno sport che unisce. Molti iniziano magari partecipando alla Resegup e poi scoprono un mondo fantastico, cominciano a correre e si appassionano sempre di più”.

Un ambiente che, secondo Corti, trova proprio nella montagna e nel territorio lecchese alcune delle sue caratteristiche più belle. “È un contesto sano, semplice, nel quale non ci sono particolari pressioni e dove tutti sono amici, indipendentemente dalla casacca che indossano. Anche con i Falchi abbiamo un rapporto bellissimo. Qui si respira una grande passione e il modo in cui vengono organizzate le gare nel Lecchese è difficile da trovare altrove. In altri contesti abbiamo visto un approccio più commerciale, mentre da noi prevalgono ancora la passione e la voglia di stare insieme”.

Infine, un ringraziamento alla Federazione Italiana Skyrunning, per il lavoro svolto a sostegno di una disciplina in continua evoluzione, e soprattutto a chi ha contribuito concretamente al risultato. “Voglio ringraziare la FISky, una federazione ancora giovane che sta facendo un grande lavoro e compiendo passi avanti importanti, anche nel rapporto con il CONI, per dare sempre maggiore riconoscimento alla disciplina e supporto alle società. Ma il ringraziamento più grande va ai nostri atleti: questo è un risultato di squadra, dal primo all’ultimo”.

Una ricchezza che va oltre le classifiche

Il risultato delle quattro società lecchesi racconta qualcosa che va ben oltre una graduatoria sportiva. Racconta la capacità di costruire comunità, avvicinare le nuove generazioni alla montagna e offrire ai ragazzi ambienti sani nei quali crescere, condividere esperienze e imparare il valore dell’impegno.

Allenamenti, trasferte, gare e momenti di aggregazione diventano occasioni di formazione, nelle quali il risultato agonistico è importante, ma non rappresenta l’unico traguardo. La montagna insegna rispetto, sacrificio, determinazione e attenzione agli altri: valori che le associazioni sportive contribuiscono a trasmettere quotidianamente.

La presenza di quattro realtà lecchesi ai vertici nazionali è dunque motivo di orgoglio per tutto il territorio. Una conferma di quanto il legame tra Lecco, le sue montagne e lo sport sia ancora forte e di quanto il lavoro svolto dalle società possa tradursi non soltanto in successi agonistici, ma anche in un patrimonio sociale ed educativo per l’intera comunità.

La stagione 2026 sarà celebrata ufficialmente sabato 5 dicembre, alle 9.30, a Nembro, nella sede del Gruppo Alpinistico Nembrese, dove la FISKY riunirà le società e gli atleti della Nazionale per le premiazioni e per un bilancio dell’annata sportiva, con alcune anticipazioni sui calendari agonistici del 2027.