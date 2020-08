Starlight. Anna Pieri primo innesto della squadra di Promozione

La Starlight Valmadrera punta sui giovani

“Voglio riuscire a giocare in prima squadra”

VALMADRERA – Primo innesto nella squadra di Promozione della compagine femminile Starlight: seguendo la linea della crescita per le giovani ecco Anna Pieri, giocatrice nata il 28 febbraio 2002, diplomata presso l’Iss Viganò di Merate in Grafica e comunicazione, che si appresta a iniziare una nuova avventura in maglia biancoblu. Con un passato nelle giovanili di Costa e poi a Carnate, grande appassionata di fotografia, il giovane innesto della Starlight si racconta.

La tua più bella soddisfazione?

“Partecipare alle finali regionali categoria U18 nel 2017, quando giocavo a Costa”

Cosa ti aspetti dalla prossima stagione con la casacca della Starlight?

“Di giocare in una squadra che riesca a trovare la giusta chimica per fare bene e raggiungere buoni obiettivi di squadra”

Cosa ti ha portato a fare questa scelta?

“Volevo provare una nuova esperienza dove ci sono possibilità di crescita cestistica per il mio futuro sportivo”

Sogno nel cassetto a livello atleta e non?

“A livello agonistico riuscire a giocare in prima squadra, mentre a livello personale ad avere

successo nell’ambito della Grafica pubblicitaria”