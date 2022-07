Starlight Valmadrera. Andrea Monti nuovo preparatore atletico

Lecchese, classe 1999, con un passato nel nuoto e nell’atletica leggera

VALMADRERA – Andrea Monti è il nuovo preparatore atletico della Starlight Valmadrera squadra di basket femminile che milita in Serie B.

Nato a Lecco nel 1999 dove risiede tutt’ora, lavora nel mondo dello sport come preparatore atletico, allenatore di atletica leggera, crossfit e outdoor training. Nei suoi trascorsi ha un passato da nuotatore e da atleta in forza all’Atletica Lecco Colombo Costruzioni. In vasca è arrivato a competere a livello regionale, mentre nell’atletica ha gareggiato a livello nazionale posizionandosi sempre nella top ten. Tra i risultati di spicco c’è un 3° posto giovanile ai campionati italiani di Decathlon, nonchè quello di campione regionale nel salto con l’asta.

Quando inizia il tuo impegno nel mondo sportivo?

“Sono da sempre nel mondo dello sport. Ho studiato scienze motorie all’università Statale di Milano, dove mi sono laureato lo scorso anno. Ho conseguito il diploma di massoterapista presso la Accademia synapsy, nel frattempo sto allenando 2 sciatrici di Coppa del Mondo e aiutando il primo crossfitter italiano nella preparazione per i Crossfit Games mondiali”.

Com’è nato il contatto con la Starlight?

“Il contatto con starlight nasce da un passa parola con il mio allenatore Stefano Longoni che già collaborava con la squadra come preparatore e per impegni sportivi ha dovuto lasciare la Starlight e da lì mi ha presentato al Presidente e al coach e da subito abbiamo trovato l’accordo”.

Come reputi il tuo lavoro di preparatore?

“Il lavoro di preparazione atletica è fondamentale in qualsiasi sport, adattato al gesto sportivo. L’obiettivo principale è quello di permettere alle atlete di avere una stagione senza infortuni, quindi lavoro di prevenzione, non meno importante è la preparazione fisica intesa come miglioramento delle capacità di salto, velocità, resistenza e cambi di direzione, per arrivare poi ad affrontare il lavoro tecnico con un approccio migliore senza risentimenti. La ripresa degli allenamenti è al 30 agosto e da lì inizio con entusiasmo questa nuova avventura”.