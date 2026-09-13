Starlight Valmadrera, bilancio positivo per il Day Camp di Minibasket

Tecnica, giochi e momenti di gara nelle due settimane di attività promosse dalla società lecchese, già proiettata verso la stagione 2026/27

VALMADRERA – Si chiude con un bilancio positivo l’esperienza delle due settimane del Day Camp estivo di Minibasket promosso dalla Starlight Valmadrera. L’iniziativa ha coinvolto numerosi giovanissimi cestisti, confermando l’impegno della società nella promozione e nello sviluppo della pallacanestro giovanile sul territorio.

L’attività ha alternato lavoro tecnico e momenti ludici, con sedute dedicate all’apprendimento dei fondamentali, giochi di squadra e occasioni di gara. A seguire i partecipanti è stata l’istruttrice qualificata Monica Gatti, affiancata dall’atleta della prima squadra Chiara Zaccone.

Secondo il bilancio tracciato dallo staff, l’iniziativa ha raccolto un buon riscontro da parte dei partecipanti e ha consentito ai giovani atleti di registrare progressi sul piano tecnico.

La dirigenza della Starlight Valmadrera ha espresso soddisfazione al termine del camp, rivolgendo un ringraziamento allo staff tecnico e alle famiglie per la fiducia accordata alla società. Un riconoscimento è stato inoltre rivolto ai Lions International, attraverso i club delle province di Lecco e Como, per il sostegno economico, e all’Amministrazione Comunale per la vicinanza istituzionale.

Archiviata la parentesi estiva, la società è già proiettata verso la stagione 2026/27. La prima squadra sarà impegnata nel campionato di Serie B Femminile, mentre proseguirà parallelamente l’attività dedicata ai settori giovanili.

Nel frattempo sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai corsi di Minibasket. Tra le novità figura una proposta dedicata alla categoria Pulcini, riservata ai bambini e alle bambine delle annate 2020 e 2021: per loro è prevista una quota associativa simbolica di 15 euro per l’intero anno sportivo.

La Starlight Valmadrera sta inoltre valutando l’avvio di allenamenti congiunti esclusivamente femminili, in collaborazione con Costa, con l’obiettivo di consolidare il percorso formativo in sinergia con il progetto Mini Basket Adventure.