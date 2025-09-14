Starlight Valmadrera e Basket Costa, ben riuscita la Festa del Minibasket

In occasione del Mese dello Sport del Comune di Valmadrera

VALMADRERA – Conclusa nei migliori dei modi la prima festa del minibasket tenutesi nel campo della Starlight Valmadrera. Dopo la collaborazione tra la Starlight e Basket Costa in occasione del Mese dello Sport del Comune di Valmadrera, vissuta in grande amicizia e rispetto.

Una giornata rallegrata da una splendida sorpresa. Ad assistere e partecipare anche quattro giocatrici di A2 del Basket Costa che hanno giocato con i miniatleti, non poteva mancare la foto con alcuni di loro. Ed in questo contesto si sono unite anche le nostre giocatrici di serie C. Spazio anche ad una sentita caccia al tesoro con premi. La giornata si è conclusa con una partitella tra la formazione di serie C della Dogana Vecchia Starlight contro i ragazzini del Minibasket.

Al termine della giornata un omaggio a tutti i partecipanti. Con inizio dalla prossima settimana, per tutto il mese di settembre, scatta l’Open Day del minibasket.

Un ringraziamento alle ragazze del Costa Nancy N’Guessan, Giulia Olandi, Giorgia Cibinetto, Eva Sanogo e alle ragazze della Starlight: Chiara Longoni, Cristina Consonni, Chiara Zaccone, Eleonora Corti e Zoe Crippa per l’organizzazione della giornata.