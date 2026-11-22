Sfida di bassa classifica del campionato di serie B di basket femminile

“Non abbiamo ancora sviluppato la cattiveria agonistica necessaria per chiudere le partite”

VALMADRERA – Sfida di bassa classifica del campionato di serie B di basket femminile, con la Dogana Vecchia Starlight Valmadrera, che affrontava in casa la Sider Cremonese. Locali alla ricerca della prima vittoria stagionale, con l’intento, con la conquista dei due punti in palio, di affiancare in classifica la formazione ospite. Purtroppo il match si è concluso 75-81 con le valmadreresi che gettano al vento la grande occasione di muovere la classifica, con una partita decisa all’over time.

Le parole del coach Pier Rossi: “Non abbiamo ancora sviluppato la cattiveria agonistica necessaria per chiudere le partite. E, se non riesci a sviluppare questa qualità, soprattutto in una squadra giovane, rischi di fare una brutta fine. Il concetto è molto semplice: non c’è molto altro da aggiungere. Per lunghi tratti abbiamo giocato la partita come volevamo, imponendo il nostro gioco. Tuttavia, nei due o tre momenti in cui avremmo potuto prendere il largo e chiudere definitivamente l’incontro, non siamo riusciti a farlo. Quando non concretizzi queste occasioni, soprattutto contro una squadra giovane e piena di energia, rischi che gli avversari riescano a rientrare in partita. Ed è proprio quello che è successo: ci hanno ripreso e, a un certo punto, abbiamo rischiato persino di perderla. Siamo arrivati al primo supplementare, dove siamo riusciti nuovamente a riprendere in mano la partita. Anche nel secondo supplementare, dopo essere stati a lungo in svantaggio, siamo riusciti a portarci avanti. A quel punto avevamo la possibilità di vincere con relativa tranquillità, ma non siamo stati capaci di farlo, proprio perché ci manca ancora quella cattiveria agonistica, quell’istinto necessario per gestire e chiudere partite di questo tipo. Ripensando alla nostra stagione, avremmo potuto tranquillamente avere quattro, sei o addirittura otto punti in più. L’unica cosa che mi auguro è che tutte queste sconfitte, maturate in questo modo, ci aiutino a sviluppare proprio questa qualità, affinché in futuro non ci capiti più di perdere partite che abbiamo avuto la possibilità di vincere. È un aspetto fondamentale, che dobbiamo riuscire a trasmettere e sviluppare anche all’interno del settore giovanile. Il concetto, in fondo, è molto semplice”.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 75

SIDER VI CREMONESE 81

Parziali: 16-14, 18-17, 10-12, 20-21, 6-6, 5-11.

Dogana Vecchia Starlight: Corti 8, Redaelli, Calvanese 13, Pini 22, Attolini 6, Tavella 5,

Bruno 4