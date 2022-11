Prova di carattere per la squadra di coach Stefano Zucchi

“Finalmente una gioia. Godiamoci la vittoria e da martedì si ricomincia”

VALMADRERA – Lo ha sempre ripetuto il coach Stefano Zucchi, che in questo campionato di serie B di basket femminile, ogni partita va presa con la giusta motivazione e convinzione. Che saranno tutte partite difficili, e che per conquistare la vittoria, bisogna dare continuità al proprio gioco e commettere meno errori possibili.

Con questa convinzione, e voglia di successo, il quintetto della Dogana Vecchia Starlight ritorna a vincere superando 44-41 il Milano Basket Stars. Da come si legge nei parziali, le valmadreresi hanno dovuto sempre inseguire l’avversario. Ma sempre con grande tenacia, e un forte spirito di gruppo, Valma non ha mai abbassato la guardia, riuscendo nel finale, a portare a casa i due punti in palio.

Molto contento il coach Zucchi: “Finalmente una gioia. La cosa più bella della partita è stato vedere tutta la panchina, al fischio finale correre in mezzo al campo ad abbracciare le compagne. Una fotografia impeccabile di che cosa vuol dire difendere i colori di Valma e come viviamo tutti insieme questo campionato di serie B. Una Vittoria non bellissima dal piano delle finalizzazioni. E il punteggio lo dimostra. Ma è un successo toccasana per il nostro morale. Adesso non ci resta che continuare! Anche oggi tenere duro con Fumagalli solo per 20’ e Oggioni ancora fuori, devo dire che tutte si sono prodigate attuando una difesa arcigna, contenendo le bocche di fuoco Savini e Ruisi, e Villa, sotto canestro. Ora speriamo che le infortunate ancora fuori tutta settimana dagli allenamenti riprendano anche a mezzo servizio per poter affrontare sabato Brignano che sappiamo è ad oggi la miglior difesa del campionato. Godiamoci la vittoria e da martedì si ricomincia”.