Starlight Valmadrera torna al successo contro Basket Femminile Milano

Match concluso 56-50 a favore del quintetto valmadrerese

Coach Zucchi: “Una partita giocata con grande carattere, intelligenza e spirito di sacrificio”

VALMADRERA – Vittoria chiamata, vittoria conquistata per Dogana Vecchia Starlight che torna al successo nel campionato di serie B di basket femminile, e lo fa in maniera meritata esprimendo un buon gioco e, soprattutto, una forte combattività di squadra. Il quintetto guidato da coach Stefano Zucchi ha siglato in casa il risultato di 56-50 contro Basket Femminile Milano, raggiunto con forza di volontà da tutte le ragazze.

“Una partita di grande carattere, intelligenza e spirito di sacrificio quella giocata dalle ragazze – rimarca coach Zucchi-. Tutte sapevano di avere un solo risultato da conquistare e ci abbiamo creduto fino all’ultimo secondo nonostante il rientro veemente di Basket Femminile Milano. E’ stata un po’ la nostra partita numero zero: abbiamo messo in condizioni di esprimersi al meglio Panzeri e Buscema, e questo è merito di tutta la squadra, che ha giocato con pazienza ed intelligenza ogni azione della partita. Pur prive di Allevi per tutti i quaranta minuti di gioco, e la Ceccato per buona parte, va dato merito a tutte di aver contribuito, con sostanza e concretezza, alla conquista di questa vittoria. Brave! Continuiamo a lavorare con determinazione a giocare in questo modo”.

RISULTATI

STARLIGHT VECCHIA DOGANA 56 – BASKET FEMM. MILANO 50

Parziali: 21-9, 8-13, 12-9, 15-20

Starlight Dogana Vecchia: Orsanigo 4, Panzeri, Airoldi ne, Levi, Allevi ne, Padilla,

Buscema 18, Oggioni 4, Fumagalli 9, Marconetti 12, Frigerio 1, Ceccato 3.