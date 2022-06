Dogana Vecchia Starlight dà il benvenuto al nuovo allenatore della prossima formazione femminile under 19

Sarà anche vice allenatore nella prima squadra di Serie B del coach Zucchi, con cui ha già lavorato precedentemente.

VALMADRERA – La Società cestistica di Valmadrera, presieduta da Pino Scelfo, dà il benvenuto ad un nuovo professionista, Stefano Brenna. Sarà il coach della prossima formazione under 19, oltre ad essere il vice allenatore della prima squadra di Serie B del tecnico Zucchi.

Il coach, classe 81′, è nato a Milano e ora è residente a Senago. Oltre ad essere un professionista del basket, è anche insegnante di progettazione grafica presso una scuola superiore.

Stefano Brenna gode di una lunga carriera da cestista: intorno ai 12 anni ha iniziato a giocare nella Polis Senago, chiamata ai tempi Acli Senago. “Ho praticamente allenato sempre a Senago,- afferma il coach- della Polis Senago ho ricoperto tutte le cariche fino ad essere presidente per un mandato ed oggi ancora consigliere nel direttivo. Ho iniziato la mia ‘carriera’ da coach a 17 anni come aiuto in una squadra minibasket e l’anno successivo appena raggiunta la maggior età ho fatto il corso istruttori”.

L’allenatore, inoltre, ha già avuto modo di lavorare con il tecnico Zucchi: “Negli ultimi

quattro anni sono stato anche assistente di coach Zucchi a Cusano Milanino, allenando

la femminile che è arrivata quest’anno a giocare in U17 e come capo allenatore quest’anno in Promozione Femminile”.

Attualmente, il futuro coach della Dogana Vecchia Starlight, gioca in prima squadra disputando il campionato di Prima Divisione, di cui è anche capitano.