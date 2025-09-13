Stefano Roncareggi e Debora Benedetti vincono la 2^ edizione della Severtical

Nonostante il meteo inclemente, sono stati 115 gli atleti al traguardo

“E’ andata alla grande. Un ringraziamento particolare a tutti gli atleti e a tutto lo staff”

VALMADRERA – Stefano Roncareggi (Sportiva Valbronese) e Debora Benedetti (Team Pasturo) mettono il loro sigillo sulla 2^ edizione della “Severtical”, la vertical Valmadrera-Pianezzo organizzata dalla Sev di Valmadrera. La gara di corsa di 5 km e 1.000 metri di dislivello ha visto anche il nuovo record maschile con il tempo di 41’03″1.

Soddisfatto il presidente della Sev Valmadrera Ivan Anghileri per la buona riuscita dell’evento: “Nonostante il meteo non troppo clemente è andata alla grande. Un ringraziamento particolare a tutti gli atleti e a tutto lo staff presente al rifugio, alla partenza e lungo tutto il percorso”.

Sono stati 115 gli atleti a tagliare il traguardo, se la vittoria è andata a Stefano Roncareggi, al secondo posto troviamo Stefano Tavola dei Falchi Lecco in 41’17″2, seguito dal valmadrerese Stefano Butti (Osa), già vincitore nel 2024, terzo quest’anno col tempo di 43’07″‘. A livello femminile, dietro alla vincitrice Debora Benedetti in 53’07″3, troviamo Marta Rusconi (Falchi Lecco) in 55’13″6 e Anna Fumagalli (Gs Mario Corti) in 56’10″8.

Domani le foto con gli arrivi di tutti gli atleti