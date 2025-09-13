Stefano Roncareggi e Debora Benedetti vincono la 2^ edizione della Severtical

Di
-
Tempo di lettura: 2 minuti
Il podio maschile con il presidente della Sev Ivan Anghileri

Nonostante il meteo inclemente, sono stati 115 gli atleti al traguardo

“E’ andata alla grande. Un ringraziamento particolare a tutti gli atleti e a tutto lo staff”

VALMADRERA – Stefano Roncareggi (Sportiva Valbronese) e Debora Benedetti (Team Pasturo) mettono il loro sigillo sulla 2^ edizione della “Severtical”, la vertical Valmadrera-Pianezzo organizzata dalla Sev di Valmadrera. La gara di corsa di 5 km e 1.000 metri di dislivello ha visto anche il nuovo record maschile con il tempo di 41’03″1.

Il podio femminile

Soddisfatto il presidente della Sev Valmadrera Ivan Anghileri per la buona riuscita dell’evento: “Nonostante il meteo non troppo clemente è andata alla grande. Un ringraziamento particolare a tutti gli atleti e a tutto lo staff presente al rifugio, alla partenza e lungo tutto il percorso”.

Sono stati 115 gli atleti a tagliare il traguardo, se la vittoria è andata a Stefano Roncareggi, al secondo posto troviamo Stefano Tavola dei Falchi Lecco in 41’17″2, seguito dal valmadrerese Stefano Butti (Osa), già vincitore nel 2024, terzo quest’anno col tempo di 43’07″‘. A livello femminile, dietro alla vincitrice Debora Benedetti in 53’07″3, troviamo Marta Rusconi (Falchi Lecco) in 55’13″6 e Anna Fumagalli (Gs Mario Corti) in 56’10″8.

QUI LE CLASSIFICHE COMPLETE

Domani le foto con gli arrivi di tutti gli atleti

 