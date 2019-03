Vittoria inaspettata al torneo Over60 di Mentone.

Partito dalle retrovie, il lecchese ha chiuso senza perdere un singolo set.

VALMADRERA – Esordio col botto per Piero Luigi Castagna nel suo primo torneo internazionale. Il recente campione italiano Over60 ha infatti sorpreso tutti i partecipanti, ottenendo un’inaspettata vittoria al torneo di Mentone, valido per il circuito senior ITF.

Castagna, presentatosi senza classifica, ha esordito col botto battendo il rumeno Valeriu Popa con un duplice 6-2 e ancora più facilmente il francese Lacoste al secondo (6-1 6-0). Giunto ai quarti di finale, Piero si è trovato contro la testa di serie numero 2, il belga Pierre Godfroid; Dopo un primo set sul velluto, il tennista di Valmadrera ha patito un po’ nel secondo set, chiudendo 6-0 7-6(10).

Superato il derby di semifinale contro Adriano Basso (6-3 7-5), il tennista lecchese si è trovato in finale contro l’austriaco Micheal Mandoner, testa di serie numero uno del torneo. Con una prestazione incredibile, Castagna ha regolato l’avversario 6-3 6-4, vincendo il torneo Over60 senza perdere nemmeno un set.

“Per me è stata un’emozione incredibile – dichiara in una breve intervista telefonica – a partire dalla semifinale ho avvertito un fastidio a un piede, ma non mi sono voluto arrendere. Dopo aver battuto il tennista austriaco quasi non ci credevo, questo è il più bel successo della mia carriera.”

Oltre a Castagna, la truppa italiana presente a Mentone si è ben difesa, vincendo il torneo Over 45 con Nicola Richelmi, quello Over55 con Raffaello Putti – trionfatore anche in doppio, con Andrea Pomarici – e con Carola Scialpi.