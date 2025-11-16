Tennis Tavolo, a Lecco la 4^ tappa del Campionato Regionale

Fuga in solitaria per il Tennis Tavolo Valmadrera

I risultati

VALMADRERA – Vittoria e fuga solitaria per il TT Valmadrera in vetta alla categoria C2. L’incontro è stato disputato sabato alle ore 16 a Valmadrera in via Casnedi 9, contro gli avversari del Villa Romanò. Le 2 squadre, in testa a pari merito fino alla scorsa giornata, hanno messo in scena incontri di altissimo livello, col risultato finale di 5 a 2 per il TT Valmadrera.

Tutto inizia col doppio subito vincente per i padroni di casa, che si impongono per 3 a 0, con E. Santucci e M. Valcarenghi sugli scudi e che vincono anche nei singoli. Partita sofferta per R. Spaziante che cede invece solo al quinto set, ma permette a E. Santucci di chiudere il match con la quarta e decisiva vittoria, che porta i 2 punti di squadra al Valmadrera e la cima solitaria nel girone.

La squadra D1 del TT Valmadrera ci mette l’anima, ma deve cedere per 3 set a 2 nel quinto e decisivo incontro, a favore del GSD CSI Morbegno. Nonostante le 2 vittorie di Brambilla R. e altre prestazioni rilevanti, occorrerà lavorare in allenamento con tutta la professionalità del team TT Valmadrera, per tornare a vincere come nelle precedenti giornate.

Squadra D2 invece che continua ad essere inarrestabile ed invicibile, con un altro 7 a 0 secco, in casa contro il Villa Romanò. Basti pensare che solo 3 dei 24 set disputati, sono stati vinti dagli avversari. Incontenibili.

Nel dettaglio: doppio vincente Vassena\Fontana in 4 set. Due vittorie per Belfiore G., Vassena I. e una per Fontana S. e Fumagalli M. Avanti così e con la consapevolezza di essere già fra i favoriti per la promozione diretta in D1.

La categoria D3 vede la vittoria della squadra “A” contro l’Asd Tavernola per 6 a 1 e resta in testa al proprio girone. Inizia male la mattinata di domenica, con la sconfitta subita dopo 5 set nel doppio. Ma da lì in poi non c’è stata più storia, con le 2 vittorie di Cattaneo R., Anghileri S. e Negri D. Negri D. decisivo nel quinto incontro che regala al TT Valmadrera categoria D3A, i 2 punti di squadra.

I giovani della D3B vincono e convincono durante gli incontri disputati con il TT Castellanza, in casa in via Casnedi 9 a Valmadrera.

Nonostante il finale di 6 a 1 per gli avversari e alcune defezioni, che hanno costretto l’utilizzo di giocatori fermi da lungo ai box e non ancora pronti, i giovani conquistano comunque un vittoria nel singolo con Lussana M. e altri set strappati agli esperti avversari da Perossi N. Nel girone di ritorno vedremo sicuramente un’ulteriore crescita, grazie al lavoro dei Mister e di tutto lo staff del TT Valmadrera.

D3C che gioca invece in casa del Ast Varese Gestion, ma sebbene la meritata vittoria di Gerosa M. per 3 a 2 illuda per una rimonta, la squadra cede nel quinto incontro e nonostante il sussulto per l’ultimo match disputato da Arrigoni P. fino al quinto set, deve arrendersi per il 6 a 1 finale di squadra. Si attende la quinta giornata del campionato regionale Fitet per cercare nuovamente la vittoria.

CATEGORIA C2

TT VALMADRERA – TT VILLA ROMANO’ 5-2

Giocatori: Spaziante Rebecca, Valcarenghi Matteo, Santucci Edoardo

Vittorie : Doppio Santucci\Valcarenghi, Santucci E. (2), Valcarenghi M. (2).

CATEGORIA D1

TT VALMADRERA – GSD CSI MORBEGNO 2-5

Giocatori: Brambilla Roberto, Brambilla Ambrogio, Grageda Rodrigo, Garlati Samuele

Vittorie: Brambilla R. (2)

CATEGORIA D2

TT VALMADRERA – ASD US VILLA ROMANO’ 7-0

Giocatori: Fumagalli Michele, Vassena Ivan, Fontana Stefano, Belfiore Gennaro

Vittorie: Doppio Vassena\Fontana, Belfiore G.(2), Vassena I. (2), Fontana S. (1),Fumagalli M. (1)

CATEGORIA D3 SQUADRA A

TT VALMADRERA D3 A – ASD TAVERNOLA 6-1

Giocatori: Negri Diego, Cattaneo Riccardo, Anghileri Stefano

Vittorie: Anghileri S. (2),Negri D. (2), Cattaneo R. (2).

CATEGORIA D3 SQUADRA B

TT VALMADRERA D3 B – TT CASTELLANZA 1-6

Giocatori: Lussana Mauro, Perossi Nicola, Lussana Ivan

Vittorie: Lussana M. (1)

CATEGORIA D3 SQUADRA C

AST VARESE GESTION – TT VALMADRERA D3 C 6-1

Giocatori: Arrigoni Pietro, Cederle Andrea, Gerosa Martino

Vittorie: Gerosa M. (1)