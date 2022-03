Tennis Tavolo. Giornata nera per il TT Valmadrera

Sconfitte tutte e quattro le squadre.

D1 e D2 ora rischiano di mancare la promozione

VALMADRERA – Giornata nera per il TT Valmadrera. Sconfitte tutte e quattro le squadre. La D1 e la D2 contro dirette concorrenti per la promozione, cosa che complica non poco la situazione, tuttavia ci sono ancora spiragli nel proseguio del campionato.

Anche questa settimana la squadra maggiore viene sconfitta 5-4 con due incontri finiti al set decisivo e persi ai vantaggi cosa che sta diventando un leitmotiv per nulla simpatico. Vengono affossate ulteriormente le speranze della D3 “B” di riagganciare il treno delle prime. Come al solito la D3 “A” vive delle singole prestazioni dei giovani senza pensare alla classifica.

Serie D1

TT LAMBRUGO – TT VALMADRERA 5-4

Atleti: Roberto Brambilla (3 vittorie), Ambrogio Brambilla (1 vittoria), Michele Fumagalli.

Serie D2

Tt ARENGARIO – TT VALMADRERA 5-4

Atleti: Samuele Garlati (3 vittorie), Silvano Cortesi (1 vittoria), Matteo Melchiorre.

Serie D3

TT VALMADRERA “A” – LIBERTAS CERNUSCHESE 1-5

Atleti: Stefano Anghileri (1 vittoria), Arrigoni Pietro, Enrico Venuto, Giulia Sandretti

TT VALMADRERA “B” – US OLIMPIA BERGAMO 2-5

Atleti: Giuseppe Bisogno (1 vittoria), Stefano Fontana (1 vittoria), Giancarlo Colesanti.