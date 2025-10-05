Tennis Tavolo, la prima giornata dei regionali si chiude con un pareggio per Valmadrera

Tre vittorie e tre sconfitte

Esordio positivo per i nuovi giocatori iscritti

VALMADRERA – La prima giornata dei campionati regionali di tennis tavolo si conclude con un pareggio per le squadre del TT Valmadrera: 3 vittorie e 3 sconfitte.Pronostici rispettati per le squadre che nutrono ambizioni di classifica e cioè C2, D2 e D3A, che vincono i propri incontri in maniera netta e convincente.

In queste squadre, hanno esordito con esito positivo i nuovi giocatori che si sono iscritti alla società di Valmadrera per la nuova stagione.

“Le premesse sono quindi promettenti, ma siamo solo all’inizio. Ci vorranno almeno un paio di giornate per capire gli esatti equilibri dei vari campionati. Stona un pò la sconfitta di misura in un incontro con diversi incontri terminati al 5° set, per la squadra di D1. Anche qua però vale l’identico discorso, relativo al capire quali squadre potranno ambire alla promozione. Il risultato lascia ancora aperto qualsiasi esito futuro”.

Discorso a parte per le squadre B e C della cat. D3, dove i gruppi sono formati da giovani o giovanissimi che devono fare esperienza in campo.

“I risultati, pur nella sconfitta, sono confortanti, viste le varie vittorie singole ottenute.

Trattandosi di squadre giovanili che incontrano squadre di adulti, la speranza di ottenere soddisfazioni durante il proseguo del campionato e nel girone di ritorno, sono auspicabili.

Dal punto di vista dei singoli, sottolineiamo le vittorie del nuovo giocatore classe 2011 Riccardo Cattaneo e nella stessa squadra del classe 1949 Giuseppe Bisogno.

Soddisfazione pur nella sconfitta 9 a 11 nel quinto set del giovanissimo Edoardo Marras, praticamente all’esordio”.

I risultati:

C2 – LIB. CERNUSCHESE – ASD TT VALMADRERSA 1/6Giocatori: Matteo Vacarenghi, Rebecca Spaziante, Marco NosedaVittorie: doppio Valcarenghi/Noseda, Valcarenghi 82), Spaziante (2), NosedaD1 – TT VARESE – ASD TT VALMADRERA 4/3Giocatori: Garlati Samuele, Grageda Rodrigo, Brambilla Roberto Vittorie: doppio Brambilla/Grageda, Garlati, Grageda.

D2 – TT VARESE – ASD TT VALMADRERA 0/7Giocatori: Michele Fumagalli, Ivan Vassena, Stefano Fontana, Gennaro Belfiore Vittorie: doppio Vassena/Fontana, Fumagalli (2), Vassena, Fontana (2), Belfiore

D3 A ASD TT VALMADRERA – TT VARESE 6/1Giocatori: Diego Negrei, Giuseppe Bisogno, Stefano Anghileri, Riccardo CattaneoVittorie: Doppio Negri/Anghileri, Negri (2), Anghileri, Cattaneo, Bisogno

D3 B ASD TT VALMADRERA – TT UBOLDO 2/5

Giocatori: Mauro Lussana, Nicola Perossi, Edoardo Marras, Francesco Viganò

Vittorie: Lussana (2)

D3 C ASD TT VALMADRERA – TT UBOLDO 3/4

Giocatori: Pietro Arrigoni, Martino Gerosa, Andrea Cederle.

Vittorie: Arrigoni (2), Cederle.