Tennis Tavolo Valmadrera domina in C2: 7-0 e vetta blindata verso la promozione

VALMADRERA – Il Tennis Tavolo Valmadrera consolida il primato in C2 e si prepara agli scontri diretti per la promozione nel campionato regionale FITeT. La formazione lecchese si è imposta in trasferta a Bosisio Masciago contro il TT 2L Purple Waves con un netto 7-0, lasciando agli avversari appena tre set sui 24 complessivi disputati.

Nel doppio Santucci E. e Valcarenghi M. hanno chiuso la pratica in tre set, replicando poi nei singolari con due vittorie ciascuno. A completare l’opera anche Capitan Spaziante, per un successo mai in discussione che consente al Valmadrera di mantenere la vetta del girone in vista dei primi incroci decisivi per il salto di categoria.

In D1 la squadra non centra la vittoria ma offre segnali incoraggianti contro la capolista Villaguardia. I lecchesi conquistano tre match: doppietta di Grageda R., autore di una prova senza sbavature contro la prima della classe, e successo anche per Brambilla R. Il confronto si chiude però sul 3-4, risultato che allontana l’aggancio alle posizioni di vertice ma conferma la competitività del gruppo anche contro le formazioni di alta classifica.

Percorso netto, invece, per la D2, definita “cannibale”. A Bovisio Masciago contro l’ASD TT 2L VIOLA, il doppio Vassena/Fontana parte in salita con due set al cardiopalma, poi ribalta l’inerzia fino al 3-2 finale. Da lì in avanti solo vittorie nei sei singolari: Fumagalli M., Belfiore G., Vassena I. e Fontana S. firmano un altro 7-0 che vale l’allungo in classifica e un successo pesante negli scontri diretti per la promozione.

Stesso punteggio per la giovane D3 girone A, che supera l’ASD TT Abbadia Lariana “B” con un 7-0 maturato lasciando appena tre set agli avversari contro i 21 vinti. Negri e Anghileri si impongono nel doppio, mentre nei singolari arrivano due vittorie ciascuno per Cattaneo R., Anghileri S. e Negri D. Una prova di forza che proietta il gruppo verso i prossimi scontri diretti con ambizioni di promozione.

Diverso l’esito per la D3B, impegnata in casa, alla palestra di via Casnedi 9 a Valmadrera, contro la capolista Polisportiva Intercomunale di Valmorea. I giovani padroni di casa cedono agli avversari, pur mettendo in mostra buone individualità, set combattuti e scambi di qualità. Per tornare ai livelli delle prime vittorie, ottenute alla fine del 2025, servirà il lavoro costante dello staff tecnico, attivo il lunedì sera a Valmadrera e il martedì e giovedì a Lecco, con l’obiettivo di sostenere la crescita dei più giovani e supportare le categorie superiori nelle sfide decisive.

Successo esterno, infine, per la D3C sul campo dell’ASD TT Villaguardia. Dopo la sconfitta nel doppio, Gerosa M., Arrigoni P. e Cederle A. infilano tre vittorie consecutive nei singolari. È capitan Arrigoni P. a indirizzare definitivamente il confronto, regolando l’avversario in cinque set nel match decisivo chiuso 3-2. Gerosa M. e Cederle A. completano il filotto fino al 6-1 finale, risultato che vale due punti e mantiene vive le ambizioni di rimonta in zona promozione.

La prossima settimana è in programma la terza giornata di ritorno del campionato regionale FITeT, snodo cruciale per definire gli equilibri in testa ai gironi.

RISULTATI TENNIS TAVOLO VALMADRERA

CATEGORIA C2

TT 2L PURPLE WAVES – TT VALMADRERA 0-7

Giocatori: Spaziante Rebecca, Valcarenghi Matteo, Santucci Edoardo

Vittorie : Doppio Santucci\Valcarenghi, Santucci E. (2), Spaziante R. (2), Valcarenghi M. (2).

CATEGORIA D1

TT VILLAGUARDIA – TT VALMADRERA 4-3

Giocatori: Brambilla Roberto, Brambilla Ambrogio, Grageda Rodrigo, Garlati Samuele

Vittorie: Grageda R. (2) , Brambilla R. (1)

CATEGORIA D2

TT 2L VIOLA – TT VALMADRERA 0-7

Giocatori: Fumagalli Michele, Vassena Ivan, Fontana Stefano, Belfiore Gennaro

Vittorie: Doppio Vassena\Fontana, Belfiore G.(2), Fontana S. (2),Fumagalli M. (2)

CATEGORIA D3 SQUADRA A

TT VALMADRERA – TT ABBADIA LARIANA “B” 7-0

Giocatori: Negri Diego, Cattaneo Riccardo, Anghileri Stefano

Vittorie: Doppio Negri/Anghileri, Anghileri S. (2),Negri D. (2), Cattaneo R. (2).

CATEGORIA D3 SQUADRA B

TT VALMADRERA D3 B – POL. INTERCOMUNALE 0-7

Giocatori: Perossi Nicola, Marras Edoardo, Vigano’ Francesco

CATEGORIA D3 SQUADRA C

TT VILLAGUARDIA – TT VALMADRERA D3 C 1-6

Giocatori: Arrigoni Pietro, Cederle Andrea, Gerosa Martino

Vittorie: Arrigoni P. (2), Cederle Andrea (2), Gerosa Martino (2)