Tennis Tavolo Valmadrera. Finali Torneo Provinciale CSI

Le partite si sono disputate domenica 23 marzo

Una giornata di sfide emozionanti e medaglie conquistate

LECCO – La palestra Maria Ausiliatrice di via Marsala 26 ha ospitato, domenica 23 marzo, le finali del torneo CSI della provincia di Lecco, con protagonista ancora una volta il Tennistavolo Valmadrera, che da anni si distingue nelle competizioni provinciali, regionali e nazionali.

Nei gironi eliminatori, i primi a scendere in campo sono stati i giovani, seguiti in tarda mattinata e nel pomeriggio dalle categorie adulti Open A, B e C, suddivise in base alla posizione dei singoli giocatori nella graduatoria nazionale Fitet.

Le appassionanti finali si sono svolte per diverse ore, con i giocatori impegnati a sferrare colpi di top spin, schiacciate di dritto e rovescio, utilizzando ogni angolazione, forza ed effetto, che rappresentano l’essenza di questo avvincente sport. Le gare si sono concluse intorno alle 16, dopo ore di gioco intenso.

Le premiazioni sono seguite al termine delle gare, in un clima di festa che ha coinvolto tutte le società, le quali si sono affrontate lealmente in quattro prove, mostrando passione e impegno e appassionando sia il pubblico che i compagni di squadra.

Di seguito, le società dilettantistiche che hanno partecipato al torneo provinciale 2024/25, in ordine di classifica finale, con la vittoria del Tennis Tavolo Valmadrera.

A.S.D. Tennis Tavolo Valmadrera – Valmadrera – Prima classificata con 428 punti

G.S.D. CSI Morbegno – Seconda classificata con 329 punti

A.S.D. Tennistavolo Abbadia Lariana – Terza classificata con 280 punti

A.S.D. Pol.Libertas Cernuschese – Cernusco Lombardone – Quarta classificata con 258 punti

A.S.D. Polisportiva Bernate – Quinta classificata con 239 punti

A.S.D. Oltretutto 97 – Malgrate – Sesta classificata con 196 punti

A.S.D. Sansone Oratorio – Caprino Bergamasco – Settima classificata con 120 punti

A.S.D. Associazione Sportiva Premana – Ottava classificata con 22 punti

Il Tennis Tavolo Valmadrera si aggiudica, per il secondo anno consecutivo, il Trofeo provinciale, con una straordinaria partecipazione, numerose medaglie d’oro, argento e bronzo, e le ambite Coppe di campione provinciale conquistate.

Di seguito la lista degli atleti laureatisi come Campioni Provinciali: Belluz Andrea A.S.D. Pol.Libertas Cernuschese, Mazzolini Luca G.S.D. CSI Morbegno, Fumagalli Loris A.S.D Tennistavolo Abbadia Lariana, Pressiani Andrea CSI Morbegno, Panzeri Marco A.S.D. Oltretutto 97, Colombo Veronica A.S.D. Polisportiva Bernate, Roveri Agostino A.S.D. Pol.Libertas Cernuschese, Acquistapace Santiago A.S.D. Tennis Tavolo Valmadrera, Fumagalli Paolo A.S.D Tennistavolo Abbadia Lariana.

Il prossimo appuntamento CSI è la Finale del Torneo Regionale, che si terrà a Vedano Olona il 6 aprile. Ma la vera sorpresa di quest’anno è il Campionato Nazionale CSI, che si svolgerà a Lecco, presso la palestra del Palataurus a Rivabella, dal 15 al 18 maggio. Qui si sfideranno i migliori atleti lecchesi contro avversari provenienti da tutta Italia, per quattro giorni di intensi match, durante i quali Lecco diventerà la capitale del Tennistavolo Nazionale.