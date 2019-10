Tennis Tavolo Valmadrera: in Serie D2 la prima squadra vola

VALMADRERA – Continua la serie di vittorie per la prima squadra del Tennis Tavolo Valmadrera in Serie D2 grazie a Bisogno, Fumagalli (2), Valcarenghi e Bianchi oltre che del doppio Bisogno/Valcarenghi. Adesso si attende lo scontro diretto tra le squadre imbattute del campionato in calendario per il prossimo turno che vedrà di fronte i valmadreresi contro la Cernuschese.

Nel campionato di Serie D3 A, nuova sconfitta per la squadra giovane del Valmadrera con la vittoria per 7 a 0 di Gazzaniga, sfida nella quale Redaelli ha fatto segnare il punto della bandiera. In Serie D3 “A” spadroneggiano ancora i bergamaschi con il CUS Bergamo C che vince 6 a 1 con Bonaiti che vince l’unica partita di questa ennesima trasferta in terra bergamasca.

RISULTATI

Serie D2



Risultato – TT Valmadrera – Morbegno B 7-0



Serie D3 “A”

Risultato – TT Valmadrera – Gazzaniga 0-7



Serie D3 “B”

Risultato – CUS Bergamo C – TT Valmadrera B 6-1