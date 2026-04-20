Tennis Tavolo Valmadrera, sei vittorie nell’ultima giornata dei campionati regionali

Quattro successi per 7-0 e due per 5-2 nella chiusura della fase a gironi
La D3 A già promossa, mentre C2 e D2 puntano ai play-off
VALMADRERA – Un finale di stagione all’insegna del successo per il Tennis Tavolo Valmadrera, che chiude la fase a gironi dei campionati regionali a squadre con un risultato complessivo di rilievo: quattro vittorie per 7-0 e due per 5-2 nell’ultimo turno.
Un bilancio che conferma la crescita delle formazioni, in particolare dei gruppi giovanili, evidenziata anche dal maggior numero di successi ottenuti nel girone di ritorno rispetto all’andata. Tra i risultati più significativi spicca la vittoria per 5-2 della squadra B a Saronno, composta da giovanissimi atleti con il più “anziano” classe 2011, e quella della squadra C, capace di imporsi per 7-0 contro il TT Castellanza perdendo un solo set nei sette incontri disputati.
Si confermano poi i risultati netti delle altre squadre: la formazione A in D3 e quella in D2 si impongono entrambe per 7-0, così come la squadra impegnata in D1, che con questo successo consolida una posizione di tranquillità in classifica.
Si chiude con una vittoria più combattuta la prova della squadra in C2, che supera per 5-2 le Aquile Azzurre. Il gruppo, schierato al completo, guarda ora ai prossimi appuntamenti post-campionato, che potrebbero valere la promozione in C1 nazionale: i play-off e le finali nazionali di Coppa Italia. Due obiettivi impegnativi, considerando che nel primo caso sarà necessario rientrare tra le prime tre in Lombardia su sedici squadre, mentre nel secondo servirà imporsi contro le rappresentanti di tutti i comitati regionali.
Situazione diversa per la squadra di D2, chiamata a contendersi uno dei sedici posti disponibili su ventiquattro squadre per la promozione, mentre l’unica formazione già promossa direttamente è la D3 A, che festeggia il successo in campionato con due giornate di anticipo.
Nel complesso, la stagione può essere considerata positiva, con tutti gli obiettivi minimi raggiunti, in attesa degli ultimi verdetti che determineranno il valore finale del percorso.