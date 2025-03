Tennis Tavolo Valmadrera. Terza prova del Campionato Provinciale CSI

Partite disputate nella giornata di domenica 2 marzo

Un evento ricco di emozioni e vittorie

ABBADIA LARIANA – Si è svolta ad Abbadia Lariana la terza prova del campionato provinciale CSI di Tennistavolo, organizzata dal CSI Lecco. Fin dalle prime ore del mattino, a partire dalle 9, hanno preso il via le sfide tra i più giovani. Le emozioni non sono mancate fin dai gironi eliminatori, con i primi due classificati di ciascun gruppo che si sono qualificati per il turno successivo.

Successivamente, gli incontri ad eliminazione diretta hanno condotto alle semifinali, assegnando così le medaglie di bronzo e determinando i finalisti per la conquista dell’oro. In tarda mattinata e nel pomeriggio si sono svolti gli incontri degli Open, seguiti dalle finali e dalle relative premiazioni.

Nel dettaglio, di seguito tutte le categorie coinvolte: Ragazzi, Allievi, Juniores, Diversamente Abili, Open Femminile, Open A, Open B e Open C. Il Tennis Tavolo Valmadrera si è confermato protagonista anche in questa terza prova, con numerosi partecipanti e diverse vittorie e medaglie conquistate.

Di seguito, la lista dei campioni provinciali della terza prova: Luca Mariana (G.S.D. CSI Morbegno), Luca Mazzolini (G.S.D. CSI Morbegno), Loris Fumagalli (A.S.D. Tennistavolo Abbadia Lariana), Andrea Pressiani (CSI Morbegno), Marco Panzeri (A.S.D. Oltretutto 97), Simona Pomoli (A.S.D. Tennis Tavolo Valmadrera), Agostino Roveri (A.S.D. Pol. Libertas Cernuschese), Santiago Acquistapace (A.S.D. Tennis Tavolo Valmadrera), Paolo Fumagalli (A.S.D. Tennistavolo Abbadia Lariana).

Le società dilettantistiche che hanno partecipato:

A.S.D. Polisportiva Bernate

A.S.D. Sansone Oratorio – Caprino Bergamasco

A.S.D. Tennis Tavolo Valmadrera – Valmadrera

A.S.D. Oltretutto 97 – Malgrate

G.S.D. CSI Morbegno

A.S.D. Tennistavolo Abbadia Lariana

A.S.D. Pol.Libertas Cernuschese – Cernusco Lombardone

A.S.D. Associazione Sportiva Premana

Il prossimo appuntamento sarà importante per determinare i campioni provinciali. Le gare della quarta e ultima prova del torneo provinciale CSI si svolgeranno domenica 23 marzo a Lecco, in via Marsala 26.