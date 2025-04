Tennis Tavolo Valmadrera: vittoria convincente per la squadra C2

Si è conclusa la fase di gare del campionato federale Fitet

Il Tennis Tavolo Valmadrera si prepara ai Campionati Nazionali CSI

VALMADRERA – Il Tennis Tavolo Valmadrera conclude le partite del campionato federale Fitet e si prepara ora ai Campionati Nazionali CSI, in programma per la prima volta a Lecco, dal 15 al 18 maggio, presso il Palataurus di Rivabella.

Sabato pomeriggio alle ore 16, presso la palestra di via Casnedi 9 a Valmadrera, si è disputata l’ultima partita del campionato C2. Il TT Valmadrera ha chiuso in bellezza conquistando la vittoria per 5 a 2, grazie a Spaziante R., Vassena I. e Brambilla R.

Nonostante un inizio difficile con la sconfitta nel doppio, che lasciava presagire una gara in salita, i tre atleti hanno saputo reagire con carattere, vincendo tutti i successivi incontri individuali e portando a casa il successo di squadra. Una conclusione onorevole per un campionato combattuto fino all’ultima fase.

Formazione D1 inarrestabile: vittoria schiacciante per il TT Valmadrera. Prestazione impeccabile per Fumagalli M., Grageda R., Garlati S. e Fontana S., che conquistano una netta vittoria di squadra per 6 a 1, balzando ai vertici della classifica di categoria.

Dopo il brusco avvio con la sconfitta nel doppio (0-3), i giocatori del TT Valmadrera hanno reagito con grande determinazione, dominando tutti gli incontri individuali. Una prova di forza che non ha lasciato scampo agli avversari, chiudendo la giornata senza possibilità di appello.

Squadra D2 in trasferta a Milano: una battaglia fino alla fine, ma il risultato è un 5-2 amaro. Nonostante le difficoltà in trasferta, la squadra D2 ha mostrato grande grinta, con un 5-2 che lascia un po’ di rammarico. L’incontro è iniziato con una netta vittoria 3-0 nel doppio grazie a Arrigoni P. e Anghileri S., seguita da un’ulteriore affermazione di Cavallaro R. nel singolo.

“Le prospettive per il prossimo campionato sono positive, soprattutto dopo le fusioni di squadre che, purtroppo, non hanno consentito un’adeguata continuità nell’affiatamento e negli allenamenti condivisi durante questa stagione” spiegano dalla società.

La D3 si distingue a Cernusco Lombardone contro la Polisportiva Libertas. Nonostante l’inesperienza della nuova formazione, la D3 ha dato prova di carattere contro la Polisportiva Libertas. Con l’ingresso della matricola Lussana I., la squadra ha continuato a crescere, ma è stato il giovane Cederle A. a portare l’ultima vittoria del campionato, conquistando un avvincente incontro 3-2.

Una prestazione che ha permesso alla squadra di uscire a testa alta, confermando un netto miglioramento nelle performance e nei risultati, segno di un team in continua evoluzione.

I risultati

CATEGORIA C2

TT VALMADRERA – ABBADIA LARIANA 5-2

Giocatori: Brambilla Roberto, Spaziante Rebecca, Vassena Ivan, Brambilla Ambrogio

Vittorie: Spaziante R. (2), Vassena Ivan (2), Brambilla R. (1)

CATEGORIA D1

TT COSIO VALTELLINO – TT VALMADRERA 1-6

Giocatori: Grageda Rodrigo, Fontana Stefano, Fumagalli Michele, Garlati Samuele

Vittorie: Fumagalli M. (2), Fontana S. (2), Grageda R. (1), Garlati S. (1)

CATEGORIA D2

TT AQUILE AZZURRE – TT VALMADRERA 5-2

Giocatori: Cavallaro Riccardo, Arrigoni Pietro, Anghileri Stefano

Vittorie: Doppio Anghileri/Cavallaro, Cavallaro R. (1)

CATEGORIA D3 SQUADRA BLU

POL. LIBERTAS CERNUSCHESE – TT VALMADRERA 6-1

Giocatori: Lussana Mauro, Cederle Andrea, Lussana Ivan

Vittorie: Cederle A. (1)