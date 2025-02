Tennis Tavolo Valmadrera, vittorie e conferme: C2 schiacciasassi

La C2 travolge Villa Romanò 7-0, la D1 supera TT Como 6-1

Weekend da incorniciare per il Tennis Tavolo Valmadrera: la C2 trionfa 7-0 a Inverigo, la D1 vince 6-1 in casa e la D2 lotta fino all’ultimo

PREMANA – Fine settimana di successi per il Tennis Tavolo Valmadrera, che brilla con prestazioni di alto livello nelle sue categorie di punta, collezionando ampie vittorie. Ottimi segnali arrivano anche dalle squadre di D2 e D3, capaci di tenere testa ad avversari di spessore e mettere in mostra talento e determinazione.

Il Master Team C2, guidato dal capitano Ambrogio Brambilla, domina la sfida in trasferta a Inverigo con un netto 7-0 contro il Villa Romanò, formazione che lo precedeva in classifica di diversi punti. Fin dalle prime battute, Valmadrera impone il proprio gioco: Ivan Vassena e Rebecca Spaziante aprono le danze con una vittoria schiacciante nel doppio (3-0). Nei singoli, la musica non cambia: Spaziante si impone con due 3-0 senza storia, Roberto Brambilla regala spettacolo vincendo 3-1 e 3-0, mentre Vassena chiude il quadro con un 3-0 e un 3-1. Seconda vittoria consecutiva e un deciso balzo in avanti in classifica per la formazione di C2.

Grande prova anche per la squadra di D1, che in casa supera il TT Como con un convincente 6-1. Gli incontri sono stati combattuti e spettacolari, con numerosi match risolti al quinto set. Determinanti le quattro vittorie di Michele Fumagalli e Rodrigo Grageda, insieme ai successi di Samuele Garlati e Stefano Fontana.

Sconfitta di misura per la D2, impegnata in trasferta a Morbegno in una battaglia durata oltre due ore e mezza. Stefano Anghileri, Riccardo Cavallaro e Pietro Arrigoni dimostrano una crescita costante, dando filo da torcere agli avversari. Anghileri conquista due successi contro i giovani promettenti della squadra valtellinese, mentre Cavallaro si esalta con una vittoria sofferta ma meritata (3-2) contro l’atleta più esperto della compagine avversaria. Un risultato che conferma il valore del lavoro svolto in allenamento.

La squadra D3, formata dai giovani Andrea Cederle, Mauro Lussana e Martino Gerosa, affronta con determinazione il Morbegno D3, formazione esperta e ben organizzata. Nonostante la sconfitta, i ragazzi di Valmadrera si portano a casa alcuni set importanti e una bella vittoria firmata da Lussana. C’è ancora tanto da lavorare, ma la passione e l’impegno non mancano. Il settore giovanile, che si allena nella palestra di via Marsala 26 a Lecco, continua a crescere grazie all’entusiasmo dei nuovi talenti e alla guida dei veterani del tennistavolo provinciale e regionale.

RISULTATI TENNIS TAVOLO VALMADRERA

CATEGORIA C2

US VILLA ROMANO’ – TT VALMADRERA 0-7

Giocatori: Brambilla Roberto, Spaziante Rebecca, Vassena Ivan, Brambilla Ambrogio

Vittorie : Doppio Spaziante/Vassena , Brambilla R. (2), Spaziante R. (2), Vassena I. (2)

CATEGORIA D1

TT VALMADRERA – TT COMO 6-1

Giocatori: Grageda Rodrigo, Fontana Stefano, Fumagalli Michele

Vittorie: Fumagalli M. (2), Grageda R. (2), Fontana S. (1), Garlati S. (1)

CATEGORIA D2

TT MORBEGNO – TT VALMADRERA 4-3

Giocatori: Cavallaro Riccardo, Arrigoni Pietro, Anghileri Stefano

Vittorie: Anghileri S. (2), Cavallaro R. (1)

CATEGORIA D3 SQUADRA BLU

TT MORBEGNO – TT VALMADRERA 6-1

Giocatori: Lussana Mauro, Cederle Andrea, Gerosa Martino

Vittorie: Lussana (1)