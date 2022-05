Tennistavolo. Giornata in chiaroscuro per il TT Valmadrera

Una sconfitta e una vittoria nella doppia sfida col Csi Morbegno

Corsara in quel di Cernusco, la squadra B della categoria D3

VALMADRERA – Nella duplice sfida con il Csi Morbegno, svoltasi sabato a Valmadrera, punteggio in parità, con una sconfitta e una vittoria, rispettivamente per la squadra di D1 e quella di D2. Corsara in quel di Cernusco, la squadra B della categoria D3. Nota positiva l’esordio in serie D2 del 14enne Stefano Anghileri.

Risultati