Tennistavolo. Il Tt Valmadrera è campione nazionale Csi a squadre

Ottimo risultato per il Tt Valmadrera a Montichiari

Successo ai Campioni Nazionali Csi a squadre categoria Giovani

VALMADRERA – Sabato 22 giugno a Montichiari, in provincia di Brescia, Letizia Sala, Matteo Valcarenghi e Mattia Sala, pongisti del Tt Valmadrera sono stati autori di un grande risultato.

I tre lecchesi, infatti, si sono laureati Campioni Nazionali Csi di tennistavolo a squadre per la categoria Giovani battendo in finale la squadra di Sarnico. Terzo posto per le squadre di Villaguardia e Montichiari.