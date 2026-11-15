Tennistavolo, il TT Valmadrera fa poker: quattro vittorie nella quarta giornata

Quattro successi su sei incontri per le formazioni dell’ASD Tennistavolo Valmadrera. Tra i risultati più significativi il 7-0 della D1 e il colpo esterno della D2 A a Lambrugo

VALMADRERA – Weekend positivo per l’ASD Tennistavolo Valmadrera nella quarta giornata dei campionati FITeT 2026/27. Tra sabato 14 e domenica 15 novembre, quattro delle sei formazioni impegnate hanno conquistato la vittoria. Spiccano il successo esterno della C2 a Morbegno, il netto 7-0 della D1 e l’affermazione di misura della D2 A sul campo di Lambrugo. Bene anche la D3 B, vittoriosa a Cernusco. Segnali incoraggianti dalla D3 A, che ha conquistato i primi punti in classifica, mentre la D2 B è stata sconfitta a Morbegno.

Serie C2

La formazione di punta ha vinto 6-1 sul campo del GS CSI Morbegno, conquistando i tre punti in palio. Sironi, Valcarenghi, Spaziante e Fumagalli hanno controllato l’incontro dall’inizio alla fine, lasciando ai padroni di casa un solo punto.

Serie D1

Netto 7-0 casalingo contro il Bernate Verde per Belfiore, Grageda e Roberto Brambilla. L’episodio più spettacolare della serata porta la firma di Brambilla. Dopo aver perso il primo set ai vantaggi per 20-18, nel secondo set, sul 6-6, ha infilato 17 punti consecutivi che hanno annichilito l’avversario e indirizzato definitivamente l’incontro.

Serie D2 – squadra A

Colpo esterno della D2 A, che ha vinto 4-3 sul campo del Lambrugo Coel al termine di una sfida equilibrata e combattuta fino all’ultimo incontro. Garlati, Cattaneo, Vassena e Negri portano a casa due punti preziosi per la classifica.

Serie D2 – squadra B

Giornata difficile per la D2 B, che ha ceduto per 0-7 sul campo del GS CSI Morbegno. Cederle, Gerosa e Anghileri hanno affrontato una formazione molto solida e cercheranno il riscatto già dal prossimo turno.

Serie D3 – squadra B

Vittoria larga per la D3 B, che si è imposta per 6-1 in casa della Libertas Cernuschese. Arrigoni, Emanuele Corti, Fernandez e Martini incassano così tre punti pieni.

Serie D3 – squadra A

Domenica mattina la D3 A ha ceduto per 3-4 all’Abbadia Lariana B nella sfida casalinga, ma il risultato porta comunque il primo punto stagionale in classifica. Francesco Viganò ha conquistato le prime due vittorie del suo campionato: un netto 11-1, 11-1, 11-0 su Cazzaniga e un 3-0 su Rigamonti. Andrea Corti ha aggiunto il terzo punto battendo Cazzaniga per 3-0. Contro Rusconi è arrivato fino al quinto set e ha ceduto solo per 11-13. Il doppio decisivo è andato agli ospiti. In campo anche Marras, Perossi e Plati.

Riepilogo

C2 GS CSI Morbegno – TT Valmadrera 1/6 – Giocatori: Sironi, Valcarenghi, Spaziante, Fumagalli

D1 TT Valmadrera – Bernate Verde 7/0 – Giocatori: Belfiore, Grageda, Brambilla R.

D2 A Lambrugo Coel – TT Valmadrera 3/4 – Giocatori: Garlati, Cattaneo, Vassena, Negri

D2 B GS CSI Morbegno – TT Valmadrera 7/0 – Giocatori: Cederle, Gerosa, Anghileri

D3 A TT Valmadrera A – Abbadia Lariana B 3/4 – Giocatori: Marras, Viganò F., Corti A., Perossi, Plati

D3 B Libertas Cernuschese – TT Valmadrera 1/6 – Giocatori: Arrigoni, Corti E., Fernandez, Martini