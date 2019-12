Tennistavolo. Il TT Valmadrera in testa al campionato provinciale Csi

Ad Abbadia la prima prova del campionato provinciale Csi

Il TT Valmadrera chiude la giornata con 110 punti

VALMADRERA – Si è svolto ad Abbadia Lariana la prima prova del Campionato provinciale Csi che comprende anche le squadre della provincia di Sondrio. Ben 97 i partecipanti divisi in 7 categorie diverse. Il Tennistavolo Valmadrera è la società più presente con 20 partecipanti e 6 categorie coperte.

Alla fine dell’intensa giornata di gare, il TT Valmadrera si è anche ritrovato in testa alla classifica provvisoria del Campionato con 110 punti: ben 34 più della seconda in classifica.

Merito delle vittorie di Donato Maffezzini nella categoria Open B e di Matteo Valcarenghi nella categoria Juniores, oltre ai piazzamenti in semifinale di Luca Franzoso e Beppe Bisogno nella categoria Open C e di Enrico Venuto nella categoria Ragazzi.