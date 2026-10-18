Tennistavolo. Successo della C2 a Bergamo, il TT Valmadrera resta in vetta

Seconda giornata dei campionati FITeT

In Serie D3 il derby tra le due squadre valmadreresi

VALMADRERA – Seconda giornata dei campionati FITeT ricca di incontri tirati per l’ASD Tennis Tavolo Valmadrera: tre partite su sei si sono decise al settimo incontro. Derby di D3 a parte, il bilancio è di una vittoria e tre sconfitte, ma due di queste, per 3-4, portano comunque punti in classifica.

In Serie C2 arriva il colpo più importante: sul campo dell’U.S. Olimpia, rivale diretta per il primo posto, i valmadreresi vincono 4-3 e restano in testa alla classifica. Protagonista Davide Sironi, che vince entrambi i singolari al quinto set e in rimonta. Con Cinoni recupera da 0-2 e chiude l’ultimo set 11-2. Con Camporeale, sotto 1-2, si impone 12-10 e 11-4 negli ultimi due set. Matteo Valcarenghi supera al quinto set Carminati, il giocatore più alto in classifica del girone, e conquista il doppio insieme a Sironi.

In Serie D1 la squadra cede 3-4 in casa al Fortitudo Busnago Dreamteam, ma muove la classifica con il primo punto stagionale. Roberto Brambilla vince due singolari: 3-0 con Ter Kuile e 3-2 con Giustini, chiudendo il quinto set 11-2. Il terzo punto è di Gennaro Belfiore. Decisivo il doppio, perso solo al quinto set.

In Serie D2 la squadra A perde 3-4 sul campo del TT Como, che ha schierato una formazione più forte rispetto alla prima giornata, e porta a casa un punto. In evidenza Samuele Garlati, vittorioso 3-0 su Lupo, e Ivan Vassena, che vince il singolare con Zarzycka e il doppio con Riccardo Cattaneo.

Sempre in Serie D2, la giovane squadra B cede 0-7 in casa alla Polisportiva Oratorio Stezzano “Old Stars”, la formazione più esperta e quotata del girone. Il capitano Stefano Anghileri strappa il primo set a Pedersoli 15-13 e cede di misura i due successivi. Mauro Lussana tiene testa a Ferrando, perdendo 11-13 e 9-11 il secondo e il terzo set. È una partita utile per fare esperienza contro avversari di categoria superiore.

In Serie D3 il derby tra le due squadre valmadreresi, che metteva di fronte anche padre e figlio, Emanuele e Andrea Corti, va alla squadra B, che si impone 5-2. I due Corti non si sono incrociati al tavolo, ma hanno brillato entrambi. Emanuele firma una doppietta, vincendo anche un’ottima sfida al quinto set con Edoardo Marras. Andrea si conferma il punto di riferimento della squadra A, battendo 3-0 Riccardo Martini, come Davide Plati, al primo successo stagionale. Per la B gli altri punti sono di Pietro Arrigoni, di Giuseppe Bisogno (vittorioso su Marras ai vantaggi in tutti e tre i set) e del doppio Arrigoni/Bisogno.

Riepilogo