Tennistavolo Valmadrera: derby di C2 dominato e successi in tutte le categorie

Il Tennistavolo Valmadrera domina il fine settimana e conferma le ambizioni stagionali

VALMADRERA – Nel derby lecchese di C2, il Tennistavolo Valmadrera non concede sconti e travolge Abbadia Lariana. Sabato 13 dicembre, nella palestra della Scuola Casnedi, le due formazioni si sono affrontate in un match senza storia, chiuso con un netto 6-1 a favore del Tennistavolo Valmadrera, superiore dall’inizio alla fine.

Il confronto si è incanalato fin da subito sui binari favorevoli a Valmadrera grazie al doppio, dove la coppia all’esordio Dozio–Santucci ha fatto valere tutta la propria esperienza e qualità. I due specialisti, in passato stabilmente ai vertici del ranking italiano assoluto, si sono imposti per 3-1 su Vassena–Villa, regalando il primo punto alla formazione in maglia verde.

Da lì in avanti il copione non è cambiato. Nicola Dozio ed Edoardo Santucci hanno confermato l’eccellente stato di forma anche nei singolari, mettendo in cassaforte altri punti importanti. A completare il successo sono arrivati anche gli acuti di Marco Noseda e Rebecca Spaziante, protagonisti di prove solide e convincenti che hanno evidenziato tutta la profondità e la qualità della rosa valmadrerese.

L’unico punto per Abbadia è arrivato nell’ultima partita dell’incontro, con Giovanni Villa capace di superare Spaziante al termine di un match di alto livello tecnico, deciso solo al quinto set e con scarti minimi in ogni parziale. La sfida ha comunque messo in evidenza i significativi progressi della giovane atleta di Valmadrera sul piano tecnico-tattico: qualità nel servizio e nella risposta, maggiore solidità in fase offensiva e una crescente maturità nella gestione dei momenti chiave. Elementi che la confermano come una delle promesse più interessanti del panorama pongistico nazionale.

Con questo successo, il Tennistavolo Valmadrera si conferma ancora una volta la squadra da battere in un girone competitivo, nel quale la formazione lecchese emerge per blasone, esperienza e continuità di rendimento. Un derby a senso unico che rafforza le ambizioni stagionali dei padroni di casa e, al tempo stesso, lascia segnali incoraggianti in prospettiva per Abbadia.

In D1 arriva finalmente una vittoria per 4-3 contro il TT Banfi di Vimercate, che pone fine a un periodo in cui i risultati avevano faticato ad arrivare. Protagonista assoluto Roberto Brambilla, decisivo non solo nei due singolari ma anche nel doppio, rivelatosi determinante ai fini del risultato finale. A completare il successo, il quarto punto firmato da un ritrovato Samuele Garlati.

La squadra di D2 prosegue la sua marcia irrefrenabile superando il Nerviano con un perentorio 7-0. Non sono mancati alcuni patemi in incontri decisi solo al quinto set, ma a spiccare sono state le vittorie nette del giovane Gennaro Belfiore, sempre impostosi con un secco 3-0.

L’en plein casalingo si chiude domenica con un altro successo per 6-1 contro Abbadia nella D3, girone C. Un incontro più equilibrato di quanto non dica il punteggio finale, con diversi match decisi solo al set di spareggio. Da sottolineare l’esordio assoluto del cinquantenne Nicola Anghileri, impreziosito da due vittorie al quinto set. Percorso netto anche per il capitano Pietro Arrigoni, vittorioso in entrambi i singolari e nel doppio, mentre il sesto punto porta la firma del giovane Andrea Cedere.

Nelle due trasferte di D3 arrivano risultati alterni per le squadre di Valmadrera. Nel girone A, la formazione mantiene l’imbattibilità superando per 5-2 il TT Lambrugo, secondo in classifica: qualche difficoltà nel doppio, perso, ma pronta reazione nei singolari, dove Diego Negri conquista due vittorie, il giovanissimo Riccardo Cattaneo ne aggiunge una e Stefano Anghileri conferma il suo percorso impeccabile, restando ancora imbattuto.

Nel girone B, invece, la squadra dei giovanissimi cede a Varese per 6-1, con l’unico punto firmato da Mauro Lussana, classe 2011 e, paradossalmente, il più “esperto” del gruppo.

Ora resta l’ultima giornata del girone di andata, in programma nel prossimo fine settimana, che offrirà indicazioni più chiare su come potrebbero evolversi i vari campionati.

