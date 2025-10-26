Tennistavolo Valmadrera, dominio in C2 e buoni segnali dalle altre categorie

Grande prova nella terza giornata di campionato, tra incontri tiratissimi e punti decisivi

VALMADRERA – Il Tennistavolo Valmadrera continua a brillare nel campionato federale Fitet, imponendosi ai vertici in diverse categorie dopo la terza giornata di gare.

La squadra di categoria C2 si conferma ancora una volta “la formazione da battere”, come già dimostrato nelle prime uscite stagionali. Nella trasferta di Saronno, il team valmadrerese ha centrato la terza vittoria consecutiva con un netto 6-1, ma solo al termine di incontri combattuti e decisi al quarto e quinto set. Decisivo il doppio Spaziante-Valcarenghi, vinto ai vantaggi nel quinto set. Nei singoli, Rebecca Spaziante ha firmato la quarta e decisiva vittoria nel quinto incontro, regalando così due punti preziosi in classifica al TT Valmadrera. A completare il successo, le affermazioni di Matteo Valcarenghi ed Edoardo Santucci.

Il TT Valmadrera resta quindi in testa alla classifica della C2, forte di tre vittorie consecutive e di una solidità che, per ora, non conosce rivali.

Più sfortunata la prova della categoria D1, impegnata contro il Villa Romanò. Nonostante un avvio convincente, la squadra si è arresa di misura per 3-4, dopo due incontri conclusi al quinto set in favore degli avversari. Prestazione comunque incoraggiante, con vittorie firmate da Roberto Brambilla e Ambrogio Brambilla nei singoli, e dal doppio Brambilla-Garlati.

Prestazione impeccabile invece per la D2, che ha travolto il TT Saronno con un perentorio 7-0 in trasferta. Nonostante il punteggio netto, anche in questo caso non sono mancate le sofferenze, con diversi incontri risolti solo al quinto set. Vittorie per Belfiore G., Vassena I., Fontana S. e Fumagalli M., con il doppio Vassena-Fontana a confermare l’ottima intesa del gruppo.

Dallo staff tecnico del TT Valmadrera trapela soddisfazione, ma anche consapevolezza: “Si lavorerà in settimana per migliorare lucidità e tenuta fisica, soprattutto nei match più lunghi ed estenuanti”.

Sorrisi anche per la categoria D3A, vittoriosa per 5-2 nella trasferta di Villaguardia. Dopo il successo nel doppio Anghileri-Negri, sono arrivati i punti di Stefano Anghileri, Diego Negri e Riccardo Cattaneo, che mantengono la squadra nelle posizioni di vertice del girone.

Giornata amara invece per la D3C, sconfitta per 6-1 dal TT Saronno. L’unica vittoria porta la firma di Andrea Cederle, autore di una buona prova insieme ai compagni Arrigoni, Gerosa e Spaziante.

Infine, esperienza preziosa per la D3B, che nella difficile trasferta di Villaguardia ha ceduto per 7-0. Nonostante il risultato, la giovane formazione ha mostrato determinazione e crescita costante, confrontandosi con avversari più esperti e navigati: un passo avanti nel percorso di maturazione del gruppo.

Con tre giornate già alle spalle, il Tennistavolo Valmadrera dimostra di essere una realtà in piena salute, capace di unire risultati, impegno e spirito di squadra.

RISULTATI

C2 – TT Saronno – TT Valmadrera 1-6

Giocatori: Spaziante Rebecca, Valcarenghi Matteo, Santucci Edoardo

Vittorie: Doppio Spaziante/Valcarenghi; Santucci E. (2); Spaziante R. (2); Valcarenghi M. (1)

D1 – TT Villa Romanò – TT Valmadrera 4-3

Giocatori: Brambilla Roberto, Brambilla Ambrogio, Garlati Samuele

Vittorie: Doppio Brambilla R./Garlati S.; Brambilla R. (1); Brambilla A. (1)

D2 – TT Saronno – TT Valmadrera 0-7

Giocatori: Fumagalli Michele, Vassena Ivan, Fontana Stefano, Belfiore Gennaro

Vittorie: Doppio Vassena/Fontana; Belfiore G. (2); Vassena I. (2); Fontana S. (1); Fumagalli M. (1)

D3A – TT Villaguardia – TT Valmadrera 2-5

Giocatori: Negri Diego, Cattaneo Riccardo, Anghileri Stefano

Vittorie: Doppio Anghileri/Negri; Anghileri S. (2); Negri D. (1); Cattaneo R. (1)

D3B – TT Villaguardia – TT Valmadrera 7-0

Giocatori: Lussana Mauro, Perossi Nicola, Viganò Francesco, Marras Edoardo

D3C – TT Saronno – TT Valmadrera 6-1

Giocatori: Arrigoni Pietro, Cederle Andrea, Gerosa Martino, Spaziante Raffaello

Vittorie: Cederle A. (1)