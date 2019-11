Tennistavolo. Valmadrera: in serie D2 successo per 7-0 contro il TT Abbadia

Tutte le squadre valmadreresi impegnate sabato

In serie D3 un successo e una sconfitta

VALMADRERA – Tutte le squadre del TT Valmadrera sono scese in campo ieri, sabato 23 novembre. Vittoria netta per la squadra di D2 che batte 7-0 il TT Abbadia Lariana, con vittorie di Fumagalli e Bisogno in singolo e doppio, a cui si aggiungono due vittorie a testa per Bianchi e Valcarenghi.

Fortune alterne per le squadre di serie D3. Sconfitta 4-3 per la squadra “A”, con vittorie di Amati, Colesanti e Redaelli. Successo per 5-2 della squadra “B” con vittorie del doppio Spaziante/Rocca, 2 partite per Bonaiti e Melchiorre.