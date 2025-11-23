Tennistavolo Valmadrera show: pioggia di vittorie dalla C2 alla D3

La C2 conferma la propria superiorità regolando l’Asd TT Gallarate per 5-2, mantenendo il punteggio pieno in classifica grazie a prestazioni solide e un doppio efficace

VALMADRERA – Il fine settimana agonistico del Tennis Tavolo Valmadrera si chiude con una serie di prestazioni solide in tutte le categorie, confermando la continuità di risultati che sta caratterizzando l’avvio di stagione. Dalla C2 alla D3, le squadre impegnate tra le mura di via Casnedi e in trasferta hanno mostrato compattezza, buone individualità e un’organizzazione di gioco affinata negli allenamenti settimanali. Successi netti, incontri combattuti e prove in crescita dei più giovani delineano un quadro complessivo positivo, in attesa della pausa dedicata al Torneo Csi Regionale di Lecco.

Nella Categoria C2, vittoria in casa 5-2 contro l’Asd TT Gallarate, mantenendo pieni punti in classifica. Presso la palestra di via Casnedi 9 hanno brillato in particolare il granitico Santucci E. e Spaziante R., oltre al convincente doppio di Valcarenghi M.

Nel quinto e decisivo incontro, tocca a Spaziante R. il compito di conquistare la vittoria personale e di squadra, superando l’avversario dell’Asd TT Gallarate in quattro set. Dopo aver ceduto il primo set con qualche difficoltà, l’avversario non riesce a resistere al ritorno di Spaziante R., che si aggiudica i tre set consecutivi e chiude partita e incontro.

La D1 vince e convince grazie alle ottime prestazioni di Grageda R., Garlati S., Brambilla R. e all’esperienza del veterano Brambilla A. La vittoria è anche il frutto dei duri allenamenti settimanali con il team tecnico del TT Valmadrera.

Il punteggio finale di 5-2 consente di tornare da Como, contro l’Asd TT Lambrugo-Rogeno, rinfrancati e carichi di fiducia. Brillante il doppio, seguite da due vittorie di Grageda e una di Brambilla R. A chiudere l’incontro ci pensa Garlati S., che conquista il quinto e decisivo match con un netto 3-0, senza lasciare spazio a dubbi.

La Categoria D2 del TT Valmadrera non conosce limiti: ennesimo 7-0 inflitto questa volta all’ASD TT Sansone. 21 set vinti e solo 5 concessi agli avversari: un dominio totale che fa venire in mente Eddie Merckx, soprannominato “il Cannibale” per la sua netta superiorità sul gruppo. Il doppio dei sogni Vassena/Fontana si conferma vincente in 4 set, seguito dalle vittorie di Belfiore G., Fontana S. e Fumagalli M. La squadra è sempre più lanciata verso lo scudetto e la promozione in D1.

Altro 7-0 per la Categoria D3, girone A, contro la Libertas Cernuschese: prestazione eccezionale che consolida il primo posto in classifica. Sono stati lasciati solo 3 set agli avversari, uno dei quali interminabile, concluso 19-17. La vittoria finale, però, non è mai stata in discussione: due successi a testa per Cattaneo R., Anghileri S. e Negri D., oltre al doppio vincente Negri/Cattaneo. Tutti giovani in grande crescita, pronti a misurarsi anche in categorie superiori. Cattaneo R. si è rivelato decisivo nel quarto incontro, assicurando al TT Valmadrera D3A i 2 punti di squadra.

I giovani della D3B conquistano tre vittorie negli incontri casalinghi contro il TT Omnia di Gorla Minore, disputati nella palestra di via Casnedi 9 a Valmadrera. Il 4-3 finale lascia un po’ di amaro in bocca, dopo essere stati in vantaggio 3-2. Rimane la soddisfazione per le prestazioni dei singoli e della squadra, frutto del lavoro costante degli allenatori e dei tattici del TT Valmadrera, impegnati ogni martedì e giovedì sera.

Due vittorie per Lussana M., una per Viganò F., mentre Perossi N. si distingue costringendo più volte gli avversari ai vantaggi, regalando veri e propri tie-break infiniti che hanno entusiasmato il pubblico presente. La crescita continua e i risultati sono in arrivo, con i mister soddisfatti e già pronti a preparare i prossimi incontri per affinare i colpi vincenti.

La D3C, impegnata in trasferta contro l’Asd TT Lambrugo-Rogeno sotto la guida del capitano Arrigoni P., non riesce a ottenere altri risultati positivi oltre alla vittoria individuale. Gerosa M., nel terzo incontro, disputa una buona prestazione e porta l’avversario al quinto set, senza però riuscire a vincere. Nonostante il successo di Arrigoni P., l’incontro si chiude 6-1 a favore dei padroni di casa, risultato meritato. Guardando ai prossimi appuntamenti e continuando a lavorare duramente in settimana, le vittorie torneranno sicuramente.

La prossima settimana il campionato Fitet osserverà una sosta, in concomitanza con il Torneo CSI Regionale previsto a Lecco domenica 30 novembre, presso la palestra di via Marsala 26. In palio le medaglie d’oro, argento e bronzo per il titolo di campione regionale nelle varie categorie.

I risultati

CATEGORIA C2

TT GALLARATE – TT VALMADRERA 2-5

Giocatori: Spaziante Rebecca, Valcarenghi Matteo, Santucci Edoardo

Vittorie : Doppio Santucci\Valcarenghi, Santucci E. (2), Spaziante R. (2).

CATEGORIA D1

TT LAMBRUGO/ROGENO – TT VALMADRERA 2-5

Giocatori: Brambilla Roberto, Brambilla Ambrogio, Grageda Rodrigo, Garlati Samuele

Vittorie: Doppio Garlati\Brambilla R., Grageda R. (2) , Brambilla R. (1), Garlati (1)

CATEGORIA D2

TT SANSONE – TT VALMADRERA 0-7

Giocatori: Fumagalli Michele, Vassena Ivan, Fontana Stefano, Belfiore Gennaro

Vittorie: Doppio Vassena\Fontana, Belfiore G.(2), Fontana S. (2),Fumagalli M. (2)

CATEGORIA D3 SQUADRA A

TT VALMADRERA – LIBERTAS CERNUSCHESE 7-0

Giocatori: Negri Diego, Cattaneo Riccardo, Anghileri Stefano

Vittorie: Doppio Negri/Cattaneo, Anghileri S. (2),Negri D. (2), Cattaneo R. (2).

CATEGORIA D3 SQUADRA B

TT VALMADRERA D3 B – TT OMNIA 3-4

Giocatori: Lussana Mauro, Perossi Nicola, Marras Edoardo, Vigano’ Francesco

Vittorie: Lussana M. (2), Vigano F. (1)

CATEGORIA D3 SQUADRA C

TT LAMBRUGO/ROGENO – TT VALMADRERA D3 C 6-1

Giocatori: Arrigoni Pietro, Cederle Andrea, Gerosa Martino

Vittorie: Arrigoni P. (1)